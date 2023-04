La Polar confirma venta de ropa falsificada y anuncia querella contra proveedores

Luego del escándalo desatado por la acusación de venta de ropa falsificada de parte del Sernac y la posterior demanda de parte de varias marcas, entre ellas Under Armour, Inc., Forus S.A. y Adidas, la empresa realizó una investigación interna, la que confirmó la venta de ropa no original.

A través de un comunicado, la empresa señaló que se detectaron situaciones puntuales en que la multitienda fue víctima de un fraude, debido a que la documentación de trazabilidad respecto de ciertos productos Under Armour, Adidas y Wrangler proporcionada por dos proveedores externos era falsa.

La compañía anunció que “presentará las querellas y las acciones judiciales indemnizatorias que correspondan en contra de los representantes de los proveedores Global Brands, KIKI Imports y demás personas que resulten responsables, por la falsificación de documentos, estafa y demás delitos que correspondan, remarcando que La Polar actuó “con absoluta buena fe en todo el proceso de compra de dichos productos, asistida por la convicción de que los productos rotulados con la marca Under Armour, Adidas y Wrangler eran originales y contaban con todos los respaldos documentales que acreditaban dicha calidad. Asimismo, la Sociedad efectuó las gestiones de control habituales en el mercado para este tipo de negocios”.

Desde la multitienda aseguran que “la situación involucró a tres contenedores, los que representan al 0,16% del total de productos que la multitienda vende anualmente y un 2,03% de los productos que se comercializan al año a través de la campaña Super Marcas, Super Precios, como se denomina su modelo off-price”.

Acuerdo para detener las acciones legales en su contra

La Polar informó que llegó a un acuerdo pleno y total con las empresas Under Armour, Inc., Forus S.A. y Adidas, para poner fin a las acciones civiles y penales entre las partes, alcanzando finiquitos amplios y que incluyen renuncias de acciones indemnizatorias por vulneración de propiedad industrial e intelectual.

“Sin perjuicio que La Polar compró de buena fe y tenía la convicción que los productos rotulados con las marcas Under Armour y Adidas eran originales y contaban con todos los documentos que supuestamente acreditaban dicha calidad, a la luz de los resultados de su investigación reconoce que cometió un error al cuestionar la integridad corporativa de Under Armour, Inc. y Forus S.A, junto con Adidas. En razón de ello, La Polar se disculpa por el daño injusto que causó a Adidas, Forus S.A. y Under Armour, Inc. y a sus respectivos colaboradores, directores, ejecutivos y asesores legales”, agregan desde la empresa.

En cuanto a las acusaciones y querellas de Aduanas respecto a productos Levi´s, Kipling y Kendall + Kylie, la tienda aseveró la originalidad de dichos productos. “En estos casos se dispone de toda la información de respaldo respecto de prendas que fueron equivocadamente catalogadas como falsas, razón por la cual se entregarán dichos antecedentes a las autoridades pertinentes”, agregó la compañía.