Asociación de funcionarios de Gendarmería por los problemas de la sobrepoblación carcelaria: “El sistema penitenciario ha sido abandonado”

El presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería, el comandante Mario Benítez, estuvo en La Prueba de ADN y se refirió a las problemáticas que desprenden desde la sobrepoblación penal a nivel nacional.

La discusión se puso sobre la mesa luego de que el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, deslizara la posibilidad de crear un nuevo recinto penal. Esto, además, considerando los diversos informes que abordan la compleja realidad carcelaria.

Un punto que destacó Benítez es que “el tema del crimen organizado lo hemos venido advirtiendo hace muchos años”. Y ahora, “la violencia que hoy vemos en las calles, que pareciera que es incontrolable, también se replica dentro de las cárceles“.

La realidad de las cárceles

En lo que respecta a lo numérico, el Comandante detalló que “el 50% de los reos está por robo, un 20% por droga y cerca de un 10% por homicidio. Es decir, los tres delitos más gravosos son los que ingresan a las cárceles”.

“Las cifras hay que desmenuzarlas. La capacidad real de la población masculina era de 32.800 plazas aproximadamente (…) se aumentó la capacidad de un 100% a un 140%“, explicó.

Sin embargo, “no se construyeron más metros cuadrados, no se aumentaron los equipos de trabajo, no se aumentó el personal, no se aumentaron los recintos de salud. En términos prácticos, se pusieron más camas“.

“Hoy tenemos una capacidad de 37.000 plazas para hombres y cerca de 4.00 para mujeres. Se informa que tenemos un 110% de sobrepoblación, pero no es así. En la población masculina es un 119% ocupación, y donde tenemos plazas femeninas es un 76% de ocupación”, puntualizó.

Situación de los reos y su control

Complementario a los inconvenientes que conlleva la sobrepoblación penal, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería apuntó a lo complejo de la gestión.

Bajo el escenario actual en Chile, el control de la población en las cárceles “se complica, cambia la dinámica, porque también el perfil criminal es disanto”. Además, reconoció que en muchos recintos se “hace muy difícil controlar y segregar esta población“, así como también lo que significa la complejidad de la fiscalización al exterior.

Teniendo en cuenta este contexto, Mario Benítez señaló que los esfuerzos están puestos en que “las cárceles no deben ser un centro de operaciones para el crimen organizado“.

Sin embargo, la situación real hace que esta labor sea compleja, más aún sabiendo que, de la sobrepoblación y escasa dotación de los gendarmes, se puede potenciar la comisión de delitos, al menos en su planificación intelectual.

Tecnología al interior de los centros

Un lineamiento que identifican desde la institución es la inversión en más y mejores equipos. Ejemplo de esto es cómo se le podría hacer frente a esos reos que utilizan celulares desde el interior.

“Ha habido falta de voluntad, porque la tecnología existe. Tiene un costo alto, pero se puede implementar (…) se necesita inversión y hoy nos estamos dando cuenta que el sistema penitenciario ha sido abandonado“.

“Cuando tenemos una crisis de seguridad de la magnitud que tenemos hoy, nos damos cuenta de que faltaron esfuerzos. Hay que pensar muy bien dónde se va a invertir (…) se necesita una inversión robusta en tecnología“, añadió.