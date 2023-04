“No hay un error”: La sorpresiva aparición de Pamela Jiles en franja televisiva del PDG

El pasado viernes, comenzó la franja electoral en televisión de la elección de los Candidatos al Consejo Constitucional. En ella, causó sorpresa la aparición de la diputada Pamela Jiles llamando a votar por el Partido de la Gente (PDG), liderado por Franco Parisi.

“Soy la abuela Pamela Jiles y no, no hay un error. Yo decidí estar en la franja del Partido de la Gente. ¿Por qué? Porque ellos han sido mis compañeros en tu demanda por el sexto retiro. Juntos exigimos un plebiscito de entrada y denunciamos que este proceso constitucional es una vulgar cocina política que además los chilenos no autorizamos”, manifestó la diputada en el bloque electoral.

En el discurso atacó directamente al gobierno del Presidente Gabriel Boric. “No podemos votar por un conglomerado que le dio la espalda a la gente, que hizo campaña con los retiros y que cuando llegaron al poder se dieron una voltereta”, lanzó la diputada.

A través de redes sociales, los usuarios han publicado una serie de reacciones, especialmente, del momento en que Jiles aseguró que no trabajaría con Parisi cuando fue denunciado por abuso sexual en 2017.

En dicho momento, la parlamentaria publicó en su red social, “el señor Parisi usa ilegal e ilegítimamente mi imagen, no me he relacionado de ninguna forma con acusados de abuso sexual“.

Por otro lado, hay quienes comentan con humor que la “voltereta” de Jiles fue una gran jugada estratégica para el PDG.