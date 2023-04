Hermano de cabo Daniel Palma realiza llamado a las autoridades a que “hagan su trabajo” tras muerte del carabinero

Este sábado 8 de abril se realizaron los funerales del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma Yáñez, quien murió tras ser baleado en la cabeza durante la semana en el centro de Santiago.

En concreto, el responso fúnebre se lleva a cabo en la iglesia Catedral de Rancagua, situada en plaza Los Héroes, instancia en la que el hermano de la víctima, Mauricio Palma, entregó sentidas palabras.

“No ven a sus hijos todos los días, trabajan feriados, domingos, cumpleaños, para protegernos. Pero a ellos, ¿quién los ampara? ¿la ley? ¿cuál ley? Que alguien nos explique, cuál ley” comenzó diciendo en su discurso.

“Por lo mismo hago un llamado a los parlamentarios a que hagan su trabajo, porque en este momento, el poncho le quedó grande. Endurezcan las penas, que la justicia no solo sea una palabra que se pasea de boca en boca, en situaciones como esta, no puede ser que tenga más derecho un delincuente que un carabinero, esto. no puede seguir, se necesita más respeto por esta Institución, ya que muchos lo repudian, y le dicen ‘pacos’, pero cuando son víctimas de un delito, son ‘Carabineros'” agregó Mauricio.

Asimismo, el hermano del cabo Palma habló con énfasis sobre el respeto, porque “ellos solo están trabajando para cuidarlos a ustedes mismos”.

“Ellos son padres, son hijos, hermanos, y hoy queda una esposa, un hijo y un bebe pequeño en camino que no le verán jamás” sumó.

“Se nos fue realizando un servicio como Carabineros de Chile. Un héroe para nuestra patria. Haré mía una de sus tantas frases favoritas, ‘aló, y adiós’, gracias” sentenció Mauricio.