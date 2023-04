Lista para ser promulgada: Cámara despacha la Ley Naín-Retamal

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó los cambios efectuados por el Senado a la llamada Ley Naín-Retamal, quedando lista para ser promulgada por el Presidente de la República.

El Ejecutivo logró modificar un par de artículos claves como la denominada presunción de inocencia privilegiada y que se repusiera la responsabilidad de mando que el proyecto original eliminaba.

✅ A LEY | La Cámara respalda las modificaciones del @Senado_Chile al proyecto que fortalece y protege el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile. Se despacha del Congreso la #LeyNainRetamal — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) April 5, 2023

El polémico artículo 7°, que abordaba la presunción de inocencia, aclara que “la aplicación de presunción no se dará en el caso que el funcionario se sienta amenazado, sino que haya condiciones de amenazas y riesgos a la integridad física de funcionarios o de terceros (no bienes). Cuando no se da de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de fuerza, se pueden aplicar atenuantes de responsabilidad, excepto que haya dolo”.

Sin embargo, el gobierno no logró que la regulación del uso de la fuerza se discutiera en el Código de Justicia Militar, en vez de en al Código Penal, por lo que la senadora de la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste anunció reserva de constitucionalidad respecto a aquel artículo porque consideró que “no protege a las policías”.

La discusión

En relación con este tema, la norma señala que se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando estas realicen funciones de orden público y seguridad pública interior.

Además, se entiende que se emplea un uso racional del medio empleado si se repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente la integridad física o la vida de un tercero, utilizando las armas o cualquier otro medio de defensa.

La norma también indica que los tribunales deben considerar el hecho como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en virtud de uno, dos o tres grados, salvo que concurra dolo. Sin embargo, esta regla no se aplicará en delitos contra la vida y la integridad física de los funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.

En resumen, el proyecto de ley “Naín – Retamal” busca proteger y fortalecer la labor de las fuerzas de seguridad y soportar las sanciones penales para quienes agredan o maten a un oficial policial. A pesar de que está en condiciones de ser promulgado como ley, algunos parlamentarios han expresado su preocupación respecto al artículo 7 de la norma y han indicado que podrían recurrir al Tribunal Constitucional.