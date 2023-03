En el marco del día mundial del agua, 100 familias del campamento Comité Sagrado Corazón de Jesús, de la villa La Cruz, en Reñaca Alto, comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, recibieron este miércoles Bucket Filters, una herramienta que permite filtrar hasta 20 mil litros de agua bacteriológicamente segura por hasta cinco años.

La solución es una iniciativa de la Organización No Gubernamental (ONG) Water is Life (WIL), que apunta a brindar soluciones de saneamiento e higiene de agua potable a comunidades de África, América Latina y el Caribe que no tienen acceso.

De acuerdo al último reporte de Techo, el 93% de quienes viven en campamentos no tienen acceso a agua potable de manera permanente, sino que son abastecidos vía camiones aljibes. En ese contexto, la acumulación de agua puede conllevar su potencial contaminación. A ello se suma también que en Viña del Mar se concentra el mayor número de campamentos de todo Chile.

“En un día tan importante como este, queremos contribuir de manera concreta a resolver la crisis mundial del agua mediante iniciativas de mejora, saneamiento e higiene de este recurso vital, con foco en los problemas invisibles que se viven en Viña del Mar. Estamos aprovechando estos proyectos y soluciones para ayudar a familias que realmente lo necesitan”, explicó María José Terré, directora ejecutiva de Water is Life internacional.