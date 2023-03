“No fue un procedimiento normal”: Jorge Valdivia detalló el problema que vivió con Carabineros y que lo hizo llamar a Maite Orsini

Habló en exclusiva con 24 horas. Jorge Valdivia decidió contar en detalle cómo fue la detención que vivió y que terminó con un llamado a la diputada Maite Orsini y su reunión con tres generales de Carabineros.

El Mago partió comentando qué había pasado el día en que terminó en la comisaría de Vitacura, apresado tras un control de identidad.

Todo comenzó cuando decidió dejar su auto estacionado en una bomba cercana al diario El Mercurio, y comenzar a caminar porque tenía “alguna idea en la cabeza”.

Eso lo llevó a desplazarse algunos metros y a terminar conversando sentado en una cuneta con Claudio, su hermano, que llegó a buscarlo preocupado al lugar.

En ese minuto, ambos fueron abordados por dos policías, donde uno de ellos se habría alterado más de la cuenta al tratar de identificarlo sin éxito, debido a que el jugador había dejado su cédula en el auto.

“Me dice ocultación de identidad, detenido. Y me esposa el carabinero alterado”, reveló, para luego dar cuenta que “el problema no es que me haya subido al auto, es que me pegó en el trayecto, me va empujando y me va pegando, me agarra como un delincuente por estar sentado en una cuneta”.

Jorge Valdivia y su llamado a Maite Orsini

Así, fue trasladado a la 37 comisaría de Vitacura. “El carabinero violento nunca me preguntó mi nombre para tratar de corroborar… me esposaron, me agredieron, me cerraron la puerta, me metieron esposado”, dijo.

Y agregó que, tras los hechos y que finalmente lo soltaran al comprobar efectivamente su identidad, “nunca quedó un registro en la comisaría”.

Por eso, aún confundido con todo lo que había pasado, llamó a Maite Orsini. “Al otro día yo me contacto con la diputada para contarle un poco lo que había pasado… la llamo por el hecho de ella estar en la comisión de seguridad, además es abogada, convive con Carabineros”, comentó.

Y afirmó que “no hay un pedido mío para con ella de que interceda en algo… la llamé, para saber que procedía en estos casos, yo me sentí muy humillado por ese carabinero, no por la institución. No hubo un pedido de parte mía ni ella tampoco ofreció llamar a alguien para solucionar este tema, simplemente le conté mi caso a una profesional”.

⭕ EXCLUSIVO en #24HorasCentral Jorge Valdivia cuenta los detalles de su detención. Desde las 20:55 en #24HorasCentral pic.twitter.com/HoKRiST1zE — 24 Horas (@24HorasTVN) March 10, 2023

Valdivia relató que “a los cuatro días me contacta el General Camus” y que le habría dicho que”se abría un sumario bajo este mal procedimiento”. Luego, “para tener un mayor y mejor conocimiento, me citan al centro de operaciones en el centro. No tendría por qué haberles dicho que no”.

El rostro de TV aseguró que “mi problema no es con la institución. Quizás a otra persona le pasa lo mismo y los altos mandos no tienen el conocimiento de este mal procedimiento de la institución”.

Jorge Valdivia manifestó que lo que ocurrió “no es una cuestión generalizada de la institución. Entienden que no fue un procedimiento normal”, sosteniendo que el caso “está en investigación” y que su testimonio “ayuda a la institución a detectar este mal procedimiento, ya la gente que no puede decirlo”.