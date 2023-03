Juicio de Fernanda Maciel: la petición de Felipe Rojas y el inesperado grito de la madre

Este martes, se realizó la segunda audiencia del juicio oral contra Felipe Rojas, quien está siendo acusado por los delitos de violación con homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto en contra de Fernanda Maciel.

En la instancia, le tocó declarar a la hermana de la víctima, Valentina Maciel, a quien le mostraron fotografías del sitio del suceso. Después, se determinó que estas imágenes se exhibieron ante todos los presentes.

Pero en eso Felipe Rojas pidió retirarse de la sala. “No quiso ver las fotos de cuando encontraron a Fernanda”, señaló el periodista Luis Ugalde de Chilevisón.

“Se lo conceden. Felipe cruza la sala para salir y Valentina trata de buscarle la mirada, pero él sigue de largo y no mueve la cabeza”, detalló Ugalde desde el interior del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

El grito de la madre de Fernanda Maciel

También en el juicio estuvo la madre de Fernanda Maciel, Paola Correa, quien durante en su declaración lanzó un grito inesperado contra Felipe Rojas.

En el receso, la prensa le consultó sobre lo sucedido: “Me preguntaron algo que no viene al caso -el tema de las drogas-. Yo me sentí bien. O sea, bien para responder porque nosotros tenemos claro que eso no tiene nada que ver con la investigación ni con la muerte de mi hija”, respondió Correa.

“Yo sabía que me iban a preguntar eso (…) Nada de lo que tenga que ver con la vida personal de mi hija justifica lo que este tipo hizo con ella. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie”, dijo en el pasillo del lugar.

En eso, le preguntaron por el sorpresivo grito en contra del imputado: “Le gritaste ‘la Fernanda era tu amiga’”, le recordó el periodista Luis Ugalde.