Ministro de Educación pide a movimientos estudiantiles plantear demandas en marco de diálogo

Una de las preocupaciones del Ministerio de Educación (Mineduc), son los llamados a movilizaciones estudiantiles convocadas por algunos movimientos secundarios.

En específico, para este próximo jueves 9 de marzo hay un llamado a realizar un “mochilazo estudiantil”, a lo cual se refirió este sábado el ministro de la cartelera, Marco Antonio Ávila.

“Lo he señalado en distintos espacios que nos hemos reunido con muchos centros de estudiantes que han llegado al Mineduc o yo también me he trasladado para conversar con ellos”, señaló el secretario de Estado tras una jornada de fiscalización a transportistas escolares en Ñuñoa.

“Podemos compartir algunos de esos requerimientos. Nos parecen fundamentales las mejoras que se exigen en infraestructura, alimentación, proyectos educativos“, agregó.

En ese línea, pese a compartir algunas peticiones de los movimientos estudiantiles, el ministro Ávila expuso: “Creemos que todo eso tiene que darse en un marco de absoluta conversación, diálogo, apertura, no necesariamente con situaciones de violencia que son un poco lo que a veces se lamenta”.

“Avanzar hacia una normalidad”

Esta no es la primera vez que el titular de Educación se refiere a posibles manifestaciones secundarias en este 2023.

Es más, el pasado 28 de febrero el líder de la cartera pidió hacer todos “los esfuerzos por avanzar hacia una normalidad que nos permita que los estudiantes recuperen sus aprendizajes, y cualquier cosa que interrumpa eso, que de alguna manera nos saque del foco, claramente va a complejizar ese proceso de aprendizaje“.