“Maldito Fabrizio”: Presidente Boric recibe peluche de Winnie the Pooh durante promulgación de ley TEA

Durante la mañana de este jueves, el Presidente Gabriel Boric promulgó la nueva normativa que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista (TEA), también conocida como Ley TEA.

En medio de un acto realizado en La Moneda, el cual contó con participación de autoridades ministeriales, de pacientes y su familiares, el Mandatario vivió un particular momento con un niño llamado Gabriel.

“Hablamos los dos…”

Todo sucedió cuando el Presidente Boric se encontraba relatando una historia de su experiencia en una marcha por la Ley TEA, momento en donde el pequeño se aproximó al escenario del Jefe de Estado e interrumpió su discurso.

“No, yo hablo”, dijo el niño tomando el micrófono del Mandatario, momento en donde el líder de Gobierno contestó: “¿Tú hablas? Los dos hablamos”. En ese instante, Gabriel le replicó al Presidente: “De Valparaíso”.

Ahí, el Jefe de Estado mencionó a los presentes que “(Gabriel) conoce bien Chile, porque ha mencionado a Valparaíso, San Felipe, Atacama”, para luego preguntar: “¿De dónde eres Gabriel?”.

A esto, el pequeño respondió que era de San Felipe y segundos después, volvió a intentar tomar el micrófono del Presidente Boric, instancia en donde la máxima autoridad le dijo que le tocaba hablar a él ahora.

Pero este no fue el único momento particular que vivió el Presidente Boric, ya que durante la ceremonia otro niño se le acercó y le entregó un especial regalo: un peluche de Winnie the Pooh.

En aquel instante, el Mandatario sacó risas al recordar al comediante Fabrizio Copano, quien en Viña 2023 comparó al Jefe de Estado con este personaje animado. “Maldito Fabrizio… Te quiero”, dijo la autoridad a tono de broma.