Pudo haber sido una costumbre adquirida por robos anteriores: el dueño de la ferretería Hua Fan, ubicada en la Alameda 3757, en Santiago, a un costado de la Universidad de Santiago (Usach), quiso terminar su domingo viendo las cámaras de seguridad del local. Al revisarlas, vio que la transmisión estaba cortada. La triste sorpresa ocurrió la mañana de este lunes: su local sufrió un millonario robo que, entre dinero en efectivo y herramientas, fue avaluado en más o menos $500 millones.

El dueño, un ciudadano migrante del medio oriente, hace una lista de lo sustraído: máquinas, paletas, computadores, dinero en efectivo, enchufes. Uno de los trabajadores que llegó esta jornada agregó: “Lo que más se llevaron fueron los embalajes cerrados, interruptores y enchufes, que es lo más vendible, y algunas máquinas de alto valor: gatas antihidráulicas y embalaje cerrado”.

Según información preliminar, los antisociales entraron por un forado de 60 cms. de largo por 40 cms. de ancho, por un grueso muro que se comparte con la Usach. Uno de los trabajadores que llegó al local contó que el agujero no se ve por fuera, y que por la cantidad y el peso de los productos, llegaron “bien dateados“: “Tuvieron el tiempo necesario para poder robar los productos de alto valor”.

El dueño, por su parte, teorizó: “No sé cuántos camiones llegaron. Verisur no me avisó. Fueron casi $30 millones en efectivo y en mercadería, incontable. El costo total fue de más o menos $500 millones. Hay mucha pérdida invisible. Estoy nervioso, no puedo contar bien (…) Según mi idea, fueron más o menos 10 personas. Porque tenemos muchas máquinas pesadas. Salieron por el portón. Entraron por el hoyo, seguro”.

El dinero en efectivo era también parte de los sueldos de los trabajadores. Los mismos a los que el dueño les notificó en un mensaje la mañana de esta jornada para hacer un catastro de lo perdido.

Carabineros indaga en el caso.

Versión Usach

La directora del departamento de Educación de la Usach, Katherine Flores, contó que “el daño es bastante importante en términos de la infraestructura. Es la oficina de la dirección; es mi oficina. Está imposible de ocupar. También rompieron y entraron en todas las oficinas del departamento de Educación y del de Filosofía”.

“Vamos a tener que irnos a teletrabajo mientras tanto. Rompieron los accesos también. El daño es bastante grande y el daño emocional es importante, porque hay una sensación de vulnerabilidad. Tomaron jugo. Al parecer tuvieron tiempo para comer. Desordenaron bastante. Hay rastros de que tomaron jugo y que estuvieron un tiempo importante”, agregó.

Hacia el final, pormenorizó que este lunes 27 de febrero era el retorno de la planta de la Universidad. “Es una situación bastante shockante“, concluyó.