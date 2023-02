El sábado pasado, la Corte de Apelaciones de la región del Biobío informó que el Ministerio Público había hecho una solicitud para aplazar la investigación del caso del menor Tomás Bravo, la que data de febrero de 2021.

La solicitud fue realizada al Juzgado de Garantía de Arauco, desde donde aún no se fija una audiencia. Pese a lo anterior, fuentes de la Defensoría Penal Pública aseguraron a ADN que el nuevo plazo solo consideraría dos días más para las pesquisas.

La familia del menor realizó, en las últimas horas, una marcha por Concepción, la capital regional, la que terminó en el frontis del Ministerio Público del Biobío. Allí, Estefanía Gutiérrez, la madre del menor, abordó estas últimas novedades:

“Ya no me espero nada de la justicia, pero igual me da rabia que se tenga que seguir esperando. Hemos tenido una paciencia enorme y la verdad duele mucho, pero vamos a seguir esperando lo que haya que esperar. Queremos que nos den una respuesta, no que nos tengan esperando para que después no nos digan nada. No queremos más ilusiones ni más errores, porque si vamos a estar esperando dos años o más tiempo para que después no nos digan nada o nos estén diciendo cosas erróneas, es una rabia. Hoy tengo mucha pena y mucha rabia, pero hay que estar aquí nomás”.

El nombramiento del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, fue también otro de los factores que los familiares de Tomás Bravo consideraron como influyente en este nuevo escenario. Así lo señaló Elisa Martínez, la abuela del menor, quien apuntó a un cambio en la persecutora, Marcela Cartagena:

“Hay muchas cosas que el señor fiscal nacional debe saber. Tengo entendido que la fiscal (Cartagena) ya se reunió con él para contarle la versión de ella, de lo que está haciendo, de los antecedentes que ella tiene. Pero nosotros como familia también tenemos que hablar con él, informarle muchas cosas y a la vez, también, lo que queremos en este minuto, porque ya se vio que en dos años esta señora no solucionó el caso, no ha hecho nada. Tomasito se merece una fiscal realmente humana, empática y que trabaje”.

Por lo pronto, ni el Ministerio Público, ni la Defensoría Penal Pública, se han referido a estos nuevos factores.