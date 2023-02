La ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó un nuevo balance de los incendios forestales que afectan a la zona centro y sur del país.

Son 266 incendios los que se encuentran activos actualmente, seis más que el domingo. 164 de ellos están siendo controlados, 73 en combate. Los daños acumulados alcanza a 1.985 viviendas destruidas, de las cuales 1.100 han sido evaluadas vía Fichas Básicas de Emergencia. Las demás están en proceso de evaluación.

Los damnificados alcanzan 7.017 personas, los albergados, en tanto, llegan a 324. Las atenciones de salud acumuladas en el marco de los incendios forestales suman 3.034. Los fallecidos son 25.

Los detenidos por Carabineros son 39, mientras que los de la Policía e Investigaciones son cuatro. En ambos casos, la mayoría son por conductas negligentes o de obstaculización de labor de equipos de emergencia, y en casos minoritarios de sospecha de intencionalidad.

Afortunadamente, de acuerdo a información del Ejecutivo, en la región de Ñuble no existen incendios que amenacen a la población. Pese a ello, se mantiene la alerta roja por la cercanía con Biobío y Maule. En esta última región, la concentración de energías está en el sector de Río Blanco.

La ministra Tohá también informó que hay equipos que han cumplido su ciclo, como las brigadas de Brasil, México, Portugal y Francia. Las cuatro tuvieron solicitud para que permanezcan más tiempo en Chile.

Viviendas de emergencia

Hace algunos días, el Presidente Gabriel Boric instruyó acelerar la entrega y construcción de viviendas de emergencia. La ministra del interior informó sobre esas labores:

“Se ha logrado más que duplicar la velocidad de entrega de viviendas, porque de los tres proveedores contratados por Senapred se lograron dos más, uno a gran escala, que es Sodimac, lo que se ha hecho manteniendo la compra de las viviendas dentro de los márgenes de precios previstos originalmente en los contratos preexistentes”.

“Hasta el momento, no ha habido, por parte de los oferentes, solicitud de previos adicionales, ni de Senapred una restricción a contratar viviendas por razones de precios. Lo de Minvu es un sondeo sobre datos preliminares de costos para construir viviendas. No son empresas que tengan el producto disponible”, acotó ante las noticias que apuntaban a altos precios.

Así, el precio de las viviendas no se hace un obstáculo para adquirirlas, dijo Tohá, “más bien tenemos que no encontramos oferentes con la capacidad de entregar el producto que se exige, con los estándares de calidad que se pide y la velocidad de entrega que estamos planteando”.

De acuerdo a las proyecciones del Gobierno, en dos meses se entregarían todas las viviendas de emergencia, pero “queremos acelerar esos tiempos. Por eso estamos buscando formas de acelerar la construcción, que es el gran problema, pero sin fallar en las garantías”.

Intencionalidad y nuevos casos

Durante las últimas horas se informó del hallazgo de 60 bidones con líquidos en Coronel. El Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) se encuentra indagando en ello.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) hizo un análisis de los incendios forestales. Explicó la ministra:-

“Sabemos que hay intencionalidad en los incendios, y que hay 99,8% de ellos están ocasionados con factor humano. Algunos hay neglicencia, otros actos culposos y otros dolo. Eso se tiene que investigar. Según Conaf, de los incendios evaluados, que son 650, hay un 25,1% de incendios intencionales (…) Este es un trabajo que se hace técnicamente. No es una intención política ni fruto del debate televisivo. Los expertos dicen que hay intencionalidad, en un cuarto de los incendios. Es mucho, debiera ser cero. Pero el otro 75% también es mucho y no tiene intencionalidad: personas negligentes, culpables, personas que no toman medidas, o que incurren en actos temerarios. Volquemos la discusión que no queremos incendios ni negligentes ni dolosos y todos son evitales”.