Fiscal regional de La Araucanía e incendios forestales: “Tienen diferentes factores, no es posible atribuirlos solo al conflicto en el lugar”

En conversación con ADN Hoy, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, informó que hasta la semana pasada se han recibido 323 denuncias por incendios forestales, 77 de ellas por emergencias de mayor magnitud.

Además, ya hay 13 personas imputadas y ocho formalizadas por estos siniestros. De ellas, cuatro quedaron privadas de libertad, dos de ellos en internación provisoria por razones psiquiátricas.

Indagatorias complejas

El persecutor jefe también se refirió a la complejidad de investigar este tipo de ilícitos, sobre todo en su región, considerando los ataques incendiarios perpetrados por grupos vinculados al conflicto chileno-mapuche. A su juicio, esta emergencia habría dado pie a mayores hechos de violencia rural.

“Cuando se inicia un incendio en un lugar, ese incendio se va ramificando y puede dar lugar a diferentes denuncias. Entonces, para poder investigar, tenemos que analizar de dónde provienen esas diferentes denuncias, para poder investigar un solo caso y no por cada denuncia que nos llega realizar una investigación, porque eso desgastaría los equipos de trabajo y no sería eficiente”, explicó Garrido.

Agregó que “también privilegiamos la situación de mayor riesgo de propagación, con varios factores, como la extensión del incendio, la posibilidad o que se haya producido el fallecimiento de algunas personas para centrar nuestros esfuerzos en esos incendios que hayan provocado un menor daño”.

En esa línea, puntualizó que no solamente actúa la Fiscalía Regional, sino que también participa la Fiscalía de Alta Complejidad, debido a los hechos de violencia en la macrozona sur.

Los resultados de la investigación

Respecto de la demanda ciudadana de dar con los responsables de los incendios forestales, el fiscal Garrido sostuvo que “la investigación de este tipo de fenómenos es muy compleja, por las circunstancias en las que ocurre, los lugares donde se inician los incendios, normalmente alejados de la vista de cualquier persona“.

“No se requiere un gran despliegue de medios para poder iniciar fuego, sobre todo con las condiciones climáticas que enfrentamos las últimas semanas. También, por la sequedad de los terrenos donde se inicia el fuego, porque para la extinción del incendio se produce una alteración necesaria del sitio del suceso, participa mucha gente en la extinción del fuego y eso hace que sea bien dificultoso investigar estos delitos”, explicó el persecutor.

Sobre los logros obtenidos en los últimos años, Garrido remarcó que “creo que el trabajo que logramos hacer, la articulación que tenemos con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, también con Conaf, que hemos trabajado desde el primer momento con ellos, nos permite pensar en que vamos a tener personas condenadas, y hay personas formalizadas. Durante este año, ya más cerca de la mitad del año, empezar a tener algunos resultados en términos de la imposición de los castigos que correspondan o de otras medidas de seguridad. Hay personas con alteraciones psiquiátricas que estaban también en dos comunas diferentes realizando acciones de inicio de fuego.

“No puedo asegurar ningún resultado, pero sí puedo asegurar de que estamos trabajando desde el primer minuto, de una manera constante, muy encima de la información, para poder tener resultados, que es lo que la gente espera”, remarcó.

La relación con el conflicto en la macrozona sur

Consultado sobre el entrecruce de la situación en la macrozona sur con la intencionalidad de los incendios forestales, el fiscal Roberto Garrido señaló que “la situación tiene diferentes factores, no creo que pueda ser atribuible en La Araucanía solo a la situación de conflicto, de crimen organizado que enfrentamos“.

“Hay algunos incendios donde uno podría levantar esa hipótesis, por el lugar en que ocurre, por antecedentes anteriores de amenazas a los propietarios de esos predios. En muchas de estas situaciones efectivamente no se genera una reivindicación de los hechos. Ahora, esta ausencia no es tan rara, normalmente los grupos más violentos no reivindican las acciones que generan un mayor repudio en la población. Por ejemplo, es muy raro que reivindiquen un homicidio, a pesar de que está claro que han participado en atentados contra la vida de trabajadores forestales o de pequeños agricultores”, argumentó.

Sobre ese punto, el fiscal dio cuenta de un “cúmulo de situaciones” en los que se puede dar esta combinatoria. “Hay algunos hechos que básicamente por el lugar donde se verificaron o por antecedentes anteriores, uno podría suponer de que están vinculados a este tipo de conflictos. O también, eventualmente, conflictos entre comunidades, que es recurrente y que tiene menos visibilidad, pero que se produce“, indicó.