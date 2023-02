“Para nosotras fue impactante”: directora de Miles Chile lamenta la libertad vigilada de Nicolás López

El pasado martes, la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió parcialmente el recurso de nulidad presentado por la defensa del director de cine Nicolás López. Así, las que serían dos penas de tres años y un día de presidio, pasarán al mismo tiempo, pero en libertad vigilada intensiva.

Lo anterior, por su autoría en dos delitos consumados de abuso sexual cometidos entre noviembre y diciembre de 2015, y noviembre de 2016.

Debido a esto, este martes, el Ciudadano ADN conversó con Javiera Canales, directora ejecutiva de Miles Chile, organización que trabaja para construir y promover el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, quien comentó este fallo de la Corte Suprema respecto del caso de Nicolás López.

“Para nosotras fue igual de impactante que para el resto, porque habíamos celebrado con mucho entusiasmo que esta persona había quedado privado de libertad por el abuso sexual”, expuso la abogada.

“Si uno hace una investigación y ve los tipos de condena de las personas condenadas por el delito de abuso sexual, no de violación, generalmente cuando no tienen condenas anteriores, la pena es en libertad”, agregó.

Perspectiva de Género

Respecto a los puntos a resaltar de este fallo, Javiera Canales destacó el voto disidente del juez Haroldo Brito, quien rechazó que le aplicarán a Nicolás López la nulidad parcial.

“El voto es super explicativo y pedagógico en señalar que la valoración de las pruebas de los delitos sexuales en la declaración de las víctimas es determinante porque no hay otros elementos, ya que tiene que haber una valoración distinta en este tipo de delitos, porque ocurren al interior del hogar, ocurren entre personas conocidas, entonces, finalmente es la mente y el cuerpo de la víctima lo que se tiene que periciar”, detalló la jurista.

“Otro gran argumento de la defensa a Nicolás López fue que al aplicar la perspectiva de género, lo que se hacía no era proporcional y que finalmente carecía de imparcialidad. Y este fallo también ratifica, que en ningún caso se ataca la imparcialidad del juez y la jueza, todo lo contrario, lo que hace es bajarle el volumen a los estereotipos de género para que la cancha sea un poquito más pareja y que finalmente se pueda juzgar como corresponde”, complementó.

“Desde la Corporación hacemos un llamado a las autoridades y principalmente al Poder Judicial en su conjunto, que no solamente hace falta aplicar la perspectiva de género, sino que hacer lo más intachable posible al momento de la condena. Porque si dejamos un espacio abierto, le damos la posibilidad para que el máximo tribunal revierta estas situaciones. Y finalmente, quiénes son las más afectadas: las víctimas”.

Programa de reinserción

La corte además, determinó que Nicolás López deberá pasar por un programa de reinserción de Gendarmería, el cual Javiera Canales no ve con muy buenos ojos.

“La mayoría de las personas que tienen este tipo de pena alternativa, mantiene este programa, pero lamentablemente son ineficaces y no por los funcionarios de Gendarmería, que tienen todo mi respeto, sino que obligar a alguien hacer terapia no tiene ningún sentido, o sea, si a alguien no le hace sentido la terapia no va a tener ningún efecto”.

“Los profesionales de Gendarmería siempre tratan de hacer lo mejor posible, pero si estas personas no tienen un cambio cultural, no les hace sentido lo que están haciendo”, continuó la jurista.

“Ni gendarmería van a ser suficiente, aunque tengan muchos recursos y profesionales de alto nivel, ni los jueces ni la jueza, porque esto tiene que ir de la mano con un cambio cultural, social y político bien fuerte. Y en ese sentido, si vemos que personas que cometen delitos tan gravosos como los delitos sexuales, como la violación o incluso los femicidio, y tienen pena en libertad, claro, ese es un mensaje para la sociedad, ‘decir ok, este delito no es tan grave, entonces esta persona puede estar en libertad”, cerró Javiera Canales.