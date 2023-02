Encuesta Cadem: desaprobación a Presidente Boric llega a 67%

En las últimas horas, se dio a conocer una nueva encuesta Plaza Pública de Cadem, donde la desaprobación a la gestión del Presidente de la República, Gabriel Boric, sufrió un alza de un punto porcentual.

En detalle, la desaprobación al Presidente Boric llegó a 67%, mientras que la aprobación cayó 1% respecto a la entrega anterior, llegando esta a 27%.

En tanto, un 4% no aprueba ni desaprueba la gestión del Mandatario, y el 2% restante no sabe o no contesta.

Evaluación a instituciones

Asimismo, la encuesta Cadem reveló las instituciones mejores evaluadas, la cual es liderada por Bomberos, con un 99%, seguido de la Policía de Investigaciones (85%), la Armada/Marina (81%) y la Fuerza Aérea (76%).

El listado continúa con Carabineros (76%), Registro Civil (73%), Ejército (70%), y el Servicio Electoral (67%).

Mientras que las peores evaluadas son el bloque político PS-PPD-Liberal-Radicales (17%), Democracia Cristiana (19%), Partido Comunista (19%) y Amarillos por Chile (19%).