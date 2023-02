Parlamentarios anuncian que trabajarán en un proyecto que evite el colapso de las isapres

Este viernes, los parlamentarios de las comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado llegaron al Ministerio de Salud para tratar la crisis que están viviendo las isapres y sus posibles soluciones.

En la instancia, también fue Camilo Cid, director de Fonasa, y Víctor Torres, superintendente de Salud. Así, según consignó Emol, fuentes que estuvieron en la reunión señalaron que desde el Partido Comunista (PC), hasta el Partido Republicano (PR) llegaron a un acuerdo transversal que por parte del Gobierno no haya un “salvataje” al negocio de las isapres.

Así lo dejo ver el senador Juan Luis Castro (PS) dijo: “Nunca esa solución va a ser con aumento del gasto fiscal. No va a haber subsidios desde el Estado a las Isapres, no va a haber aumento del gasto fiscal para hacer salvataje a las isapres. Es un cambio de reglas, pero lo que va a ocurrir no es un traspaso de dinero”.

Mesa de trabajo

Respecto a las soluciones, los parlamentarios destacaron la postura del Gobierno de no permitir que se caiga el sistema de prestación privada.

Algo que valoró el senador Felipe Kast (Evópoli): “El Gobierno hoy día, afortunadamente, a diferencia de lo que fue la semana pasada, asumió que tenía un rol que jugar y que, de no hacerlo, podía generar un colapso importante en el sistema, tanto privado como público“.

En ese sentido, informó que “acordamos realizar una mesa de trabajo con los distintos actores, donde de aquí a las próximas semanas pudiéramos elaborar un proyecto de ley que nos permita avanzar en evitar el colapso del sistema de isapres“.

De modo que durante febrero este proyecto de ley tendría un trabajo prelegislativo y en marzo ingresaría. Una medida que para algunos significa dar pie a modernizar y fortalecer Fonasa, para así comenzar con la reforma de salud que está en el programa de Gobierno del Presidente Boric.