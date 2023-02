Abogado de Parived y orden de detención: “Nunca ha sido la intención de mi representado eludir la acción de la justicia”

Mario Vargas Cociña, el abogado de Marco Antonio López, alias “Parived”, el esposo de la animadora Tonka Tomicic involucrado en el Caso Relojes, abordó la situación de su representado, tras la orden de detención emitida por parte de la justicia.

“Nunca ha sido la intención de mi representado ni de esta defensa eludir la acción de la justicia. Muy por el contrario: por eso no se entiende esta reacción violenta, que es una orden de coacción del Estado”, dijo el jurista.

En cuanto a que no se haya emitido la orden de detención antes del allanamiento del día martes, explicó que “a mi representado lo excluye porque no había antecedentes, o nosotros sostenemos que no había antecedentes”: “De improvisto, sin ningún antecedete nuevo que haya hecho validar al fiscal cuando se generó la orden amplia, se generó al detención”.

A juicio de Vargas Cociña, el acto del Ministerio Público “se puede calificar de arbitrario, que sigue generando un perjuicio tremendo a nuestro representado”.

El estado actual es que el abogado no se ha podido comunicar con Parived. Además, no tiene en su poder la orden de detención. Eso, hasta este miércoles, a eso de las 14:00.

Así, el estado del guía espiritual y anticuario es la de “la puesta a disposición inmediata ante el tribunal es algo que no está en cuestión. Se pondrá a disposición inmediatamente”.

Vínculos con el contrabando

“No hay ningún antecedente que se le pueda vincular al delito”, precisó el jurista sobre la relación que podría tener con los otros 14 detenidos, quienes serán formalizados por contrabando, lavado de activos, receptación, asociación ilícita y más. “(No ha comprado) ningún objeto ilícito robado. Los propios imputados lo han señalado. Él dijo: factorizó algunos documentos y nunca compró ningún documento”, añadió.

“La entrega de documentos fue por factorización de documentos: así lo dice el señor Jalil, así lo dice la señora Estrella: es la entrega de un documento, un préstamo, para que después fuera pagado. El resto son especulaciones del trabajo de la Policía (…) No hay ningún nexo causal entre la relación de mi representado y la compra de un objeto ilícito”, concluyó.