El desgarrador mensaje de la madre de Tomás Bravo: “Trato de controlar día a día mi culpa”

Una desgarradora y emotiva publicación realizó la madre del pequeño Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, en el que recuerda la trágica desaparición y fallecimiento de su hijo, un caso que entristeció al país hace casi dos años.

“Querido hijo, ayer se sumó otro mes sin ti… Un año y 11 meses desde que nos dieron el peor aviso, que partió mi corazón en dos, de que no volvería nunca más a verte con vida”, comienza el sentido mensaje que compartió en sus redes sociales.

“Otro día más teniendo que tratar de sostenerme en una vida miserable, llena de maldad y de hipocresía. Ha sido tan difícil esta lucha, hijo, y no sé por qué… Casi dos años con muchos más contras que a favor… Teniendo que lidiar con un millón de cosas, solo por pedir algo tan justo para ti, que es obtener ‘justicia’, pero hasta eso ha sido tan despreciable con nosotros”, lamentó.

“No fui la mejor mamá, me equivoqué”

En la publicación, Estefanía expuso la angustiante posición en la que se siente desde que ocurrió la desaparición de “Tomasito” y la culpa que siente por “dejarlo ir ese día”.

“No fui la mejor mamá, me equivoqué un montón de veces, y aún lo sigo haciendo. Pero te juro que mi amor hacia ti siempre fue y es lo más sincero, es lo que más pude darte en tu pequeño viaje hacia este mundo (…) A pesar de toda responsabilidad que tuve al dejarte ir ese día, nada, pero nada justifica tanta maldad, tanto daño… aún no me cabe en la cabeza en el puto mundo en el cual estamos viviendo”, escribió en el doloroso mensaje.

Ello, en alusión a los comentarios que realizó Patricia Maldonado.“¿Qué es lo que tiene que hacer una mamá? (…) Yo no dejaría que mi hijo de 3 años salga con nadie a buscar animales. Se puede resbalar, le puede pasar un animal por encima… ¡No puede ser! Entonces hay varias cosas que son culpables de la muerte de ese niño, dijo la figura televisiva.

Verdad y justicia

“Hoy trato de controlar mi ansiedad más allá de mis pastillas y terapias”, continuó la madre de Tomás Bravo. “Trato de controlar también día a día mi culpa, te prometo que también intento bajar el perfil a tanta mala intención en comentarios negativos (…) Hoy creo que estoy aprendiendo a vivir con esos comentarios… pero lo que no aprenderé nunca es superar tu ausencia…”, expuso.

Al finalizar, la madre volvió a enfatizar en que no dejará de buscar justicia para su hijo. “Y yo aquí en seguir luchando con las pocas fuerzas que hoy tengo, y aunque soy la mamá más irresponsable de la vida, soy tu mamá y no me cansaré de luchar por tu verdad y justicia, mi amado Tomás”, compartió.