“Los chicos quieren estudiar, tienen las ganas y mucha claridad a lo que están entrando“, aseguró la mañana de este sábado en ADN Noticias Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), al valorar el alto interés de los estudiantes por ingresar a las carreras de pedagogía en el proceso de Admisión 2023.

La rectora indicó además que “vemos un interés aumentado que rompe la tendencia que teníamos de los últimos dos-tres años que venía a la baja bien pronunciada de la matrícula en pedagogía. Los últimos dos años durante la pandemia los jóvenes no optaron por las carreras, tuvimos ademas estudiantes que congelaron sus estudios“.

En ese sentido, Elisa Araya apuntó que durante el proceso 2023 ha aumentado la matrícula, mientras que muchos de los que habían congelado estudios han decidido regresar a las aulas, lo que a su juicio “muestra que hay interés, pero es claro que para estudiar pedagogía el interés es estar en los lugares“.

La historia familiar tras las matrículas a pedagogía

La rectora de la UMCE también destacó las historias de esfuerzo y familiares que hay detrás de quienes optan por estudiar pedagogía, muchas veces hijos de profesores, o alumnos que son la primera generación en ir a la universidad.

“Muestra que hay historia familiar detrás y personas que no solamente no le dicen a sus hijos que no estudien pedagogía, que alientan al estudio de pedagogía y que lo hacen en su alma mater, esto de llevar a sus hijos, a sus sobrinos, alentando el estudio, gente que viene de familia de profesores y que les interesa continuar esta tradición. Hay chicos que están muy nerviosos, muy contentos, que son primera generación en la familia que entra a la universidad y quieren hacerlo en nuestra casa de estudios“, puntualizó Elisa Araya.