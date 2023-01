De forma unánime: Comité de Ministros rechaza proyecto minero-portuario Dominga

Durante esta jornada de miércoles 18 de enero, el Comité de Ministros discutió y votó respecto al proyecto minero-portuario Dominga.

En ello, la instancia, encabezada por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, rechazó la iniciativa de forma unánime.

“Tuvimos a la vista todos los informes técnicos existentes. En base a eso, el Comité de ministros decidió acoger las 12 reclamaciones, y, por lo tanto, queda con una evaluación desfavorable“, señaló la ministra de Medio Ambiente.

Resolución

En tanto, según la resolución, el proyecto no presentó “una adecuada determinación y justificación del área de influencia. Tampoco se realizó una adecuada línea de base. La consecuencia de ello es que el proyecto realiza una insuficiente predicción de impactos, lo que es necesario para establecer medidas de mitigación, compensación y reparación y planes de seguimiento idóneos”.

“En particular, no se consideró adecuadamente el impacto sobre las áreas protegidas Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (Región Atacama y Coquimbo) y Reserva Marina Islas Choros y Damas (Región de Coquimbo)- ni sobre las especies En Peligro o Vulnerables que las habitan”, agrega el documento.

Respecto a recursos marinos asociados a la pesca, la resolución señala que “existe incerteza en el modelo utilizado para la predicción y evaluación de impactos y, en consecuencia, no se evaluó la real afectación”.

“El proyecto minero no considera la condición más desfavorable en su modelación hidrogeológica. Así, su diseño del sistema de reinyección no asegura una no afectación del recurso, tanto en disponibilidad y calidad”, agrega respecto al agua.

De esta forma, Iron Andes tiene 30 días para apelar ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta desde que se les notifique esta decisión del Comité de Ministros, lo cual podría extender la discusión del tema por hasta dos años más.