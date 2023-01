Este martes, desde la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron que se logró identificar a una de las dos víctimas que fueron encontradas calcinadas durante el lunes en el sector de Playa Blanca, en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá.

El subprefecto Mauricio Vallejo, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios local, señaló a ADN que uno de los cuerpos corresponde a un ciudadano de nacionalidad venezolana que se encontraba en Chile en condición irregular.

Sobre el segundo cuerpo, si bien aún no se ha logrado tener certeza de su identidad, se señaló a priori que se trataría de una mujer de 19 años, también de nacionalidad venezolana.

A 800 metros del hallazgo de los cuerpos también se dio con una camioneta, que mostraba señales de haber sido siniestrada.

Situación regional

En horas de la mañana de este martes, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, conversó con ADN sobre la situación del crimen en la zona.

“Lamentablemente, en la madrugada de hoy (martes) hubo un nuevo homicidio con arma de fuego en una población de la ciudad de Iquique. En lo que va del año, llevamos ocho homicidios en dos semanas. Este último fue con arma de fuego. Estamos en la misma tónica: la persona llegó herida, con riesgo vital, a un centro asistencial, donde falleció. Parece ser una balacera”, contó de entrada el persecutor.

Sobre las nuevas formas de criminalidad, planteó que las organizaciones criminales “se van adaptando a nuestra realidad local, van contagiando criminóginamente a las bandas locales, sobre todo con la violencia inusitada extrema que despliegan. Se agudizó la violencia, por supuesto: las ejecuciones, los secuestros, las mutilaciones, los secuestros extorsivos, etc., todo eso comenzó a conocerse y no lo conocíamos. Ocurrían eventualmente, pero no que fuera de forma permanente. Ha ido en aumento y he dicho que existe la necesidad de fortalecer, desde aquí y no desde Santiago, a la fuerza policial, a quienes hacen la inteligencia”.