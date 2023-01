Pasaje del transporte público: ministro Muñoz descarta alza en el corto plazo

En horas de la mañana de este sábado, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, se refirió al alza en el pasaje del transporte público metropolitano propuesta por el panel de experto.

Las observaciones del secretario de Estado surgieron a partir de una nota del diario El Mercurio, en la que se cita, sin fuentes identificadas, una reunión del panel llevada a cabo en diciembre pasado, en la que se determinó que el alza debiese ser de $40. Ello, pese a que sus facultades les permiten aconsejar incrementos de no más del 5%, que en este caso sería de $30.

“No hay cambios al respecto. La tarifa sigue congelada. El panel de expertos tiene el rol, y lo ha hecho antes, de solicitar alza de tarifas. Pero como gobierno, hemos decidido mantener la tarifa congelada hasta que haya un nuevo anuncio. Así que no hay cambios en nada de lo que he dicho antiguamente”, dijo el ministro entrevistado en Mega.

Luego añadió: “Previamente he dicho que la tarifa se mantiene congelada hasta que nosotros avisemos que no va a ser así. Eventualmente se tiene que descongelar; cuando eso ocurra, lo vamos a anunciar con harta anticipación y va a ser gradual, y nunca va a ser en las magnitudes de $100 como se ha anunciado en la prensa. Es decir, no hay cambios en lo que respecta a nosotros, en la política tarifaria, y espero poder, cuando tengamos una decisión clara y oportuna, poder entregársela a la población”.

Con todo, los expertos coinciden en un alza paulatina y “no agresiva”. Por ejemplo, Juan Carlos González, exjefe de gabinete del ministerio de Transportes, citado en el mismo medio, precisó que el congelamiento de tarifas compromete “recursos adicionales para que se alcance el equilibrio del sistema”: “Este es un alza nueva, no se están compensando alzas que no se hicieron anteriormente, todo lo anterior ya está debidamente financiado (…) Lo tiene que resolver ahora el Presidente. O lo aplica, o lo revoca, o lo limita, pero no puede mezclarlo con el siguiente ciclo de análisis tarifario”.