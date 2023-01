Encuesta CEP: desaprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric llega a 61%

Este miércoles 4 de enero, el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer la encuesta correspondiente a los meses de noviembre-diciembre.

En detalle, y ante la pregunta sobre si se aprueba o rechaza la forma en que el Presidente Boric está conduciendo su Gobierno, un 61% respondió que desaprueba su gestión.

En tanto, un 24% aprueba su labor en estos casi 10 meses de Gobierno, mientras que un 10% no aprueba ni desaprueba, y un 5% no sabe o no contesta.

La desaprobación aumentó un 12% respecto a la última entrega de los meses de abril-mayo (49%), mientras que la aprobación cayó un 8% (32%).

Comparación con otros presidentes

Si bien esta es la mayor cifra de las dos entregas de la encuesta CEP, la desaprobación al Presidente Boric está lejos del máximo histórico, el cual recae sobre el exmandatario Sebastián Piñera.

Este llegó a tener una desaprobación del 82% en diciembre de 2019, mientras que la segunda desaprobación más alta también es de Piñera, con un 68%, a solo siete puntos porcentuales de Boric.

En tanto, la mayor aprobación corre por parte de la expresidenta Michelle Bachelet, con un 78% en el año 2009.

Finalmente, la menor aprobación de los últimos Gobierno, según la encuesta CEP, también corresponde a Sebastián Piñera, el cual llegó a un 6% en 2019.