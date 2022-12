38 mujeres han sido asesinadas en manos de sus parejas o exparejas en lo que va del año. Pero para la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, los femicidios, aquellos crímenes donde se evidencia una relación de poder desigual, son más: 49 en 2022, si se considera también a las mujeres asesinadas en manos de sus hijos.

Lorena Astudillo integra la Red. La mañana de este lunes, abordó en ADN Hoy estos números: “Estamos completamente estancadas. Hace 15 años que no hay diferencias significativas en registros de femicidios. Es preocupante y tremendamente doloroso, porque hace 12 años tenemos una legislación que supuestamente iba a venir a colaborar con la erradicación de los femicidios y no ha sido así, no ha habido diferencias significativas. Los femicidios frustrados triplican los consumados”.

Pese a lo anterior, Astudillo reconoce que existe un cambio cultural “en el sentido de que hay una mayor consciencia de lo que implica la violencia hacia las mujeres, principalmente en las propias mujeres. Lo que considerábamos que ‘siempre había sido así’, hoy lo denunciamos. Eso ha significado que la forma en que te saludan o el piropo en la calle, que muchas veces es acoso, se vea disminuido”

“Ha habido un despertar de consciencia que se ha ido gestando a través de las propias mujeres. Pero el femicidio es la máxima expresión de la violencia y si bien ha habido un mayor despertar de consciencia, faltan políticas públicas y un acompañamiento institucional mucho más amplio para erradicar la violencia hacia las mujeres. Este cambio se ha generado en la misma sociedad, pero la educación sigue siendo terriblemente sexista: los cuentos, los disfraces, los juguetes siguen siendo estereotipados; la publicidad sigue siendo sexista”, profundizó.

En el mismo sentido, la integrante de la Red apunta a un trabajo preventivo, no reactivo, y “para eso necesitamos políticas públicas que generen una vida libre de violencia machista y eso es muy difícil”.

Martín Pradenas

Un reportaje publicado por La Tercera reveló que la Corte Suprema anularía la sentencia en contra de Martín Pradenas por “falta de objetividad del juez”. La situación para la integrante de la Red afecta principalmente por la revictimización a la que se verían expuestas todas las afectadas por el sentenciado.

“Si se anula la sentencia del Tribunal Oral, implica pasar por todo de nuevo. Es tremendamente revictimizante porque no es solamente lo que pasó con la familia de Antonia, donde nosotras estamos seguras que ocurrió un suicido femicida, sino que todas las demás mujeres que denunciaron a Martín Pradenas por violaciones y abusos sexuales. Ellas tendrán que volver a ir a tribunales y contar todo de nuevo. Eso es doloroso, preocupante y se supone que el Estado Chileno ha firmado tratados internacionales donde se compromete a no revictimizar a las mujeres víctimas de violencia”, expuso Astudillo.

Luego añadió: “Tenemos la certeza del papá de Antonia. No hemos visto el fallo, pero si los argumentos son los que señalan, es bastante particular el argumento. Ojalá los tribunales se dedicaran a mirar las redes sociales de todos quienes agreden a mujeres, porque realmente lo virtual es un espacio donde se ejerce mucha violencia hacia nosotras y si se dedican a mirar las redes de un juez después que dictó una sentencia, debieran preocuparse de mirar en todos lados. Pero también estamos convencidas que Martín Pradenas es un violador, un depredador sexual. Por lo tanto, esperamos que si tienen que pasar las mujeres por todo esto de nuevo, que la sentencia sea más contundente de lo que fue, que el sistema judicial esté a la altura y le den muchos más años”.