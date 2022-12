Las definiciones de Marta Herrera: “Con Jorge Abbott tenemos personalidades y estilos totalmente distintos”

Este lunes 19 de diciembre, a las 15:00 horas, el Senado realizará una sesión especial en la que recibirán a Marta Herrera Seguel, la candidata del Gobierno para asumir el cargo de Fiscal Nacional y así suceder a Jorge Abbott. Para llegar a la testera del Ministerio Público, deberá contar con el respaldo de los dos tercios de senadores en ejercicio.

Su nombramiento no ha estado exento de polémicas. Su perfil fuertemente administrativo, además de acusaciones de “amiguismos” y “falta de transparencia”, han desatado las dudas de una negociación que ya venía con dificultades. Ello, en consideración al rechazo que obtuvo el nombre de José Morales en la Cámara Alta.

En entrevista con El Mercurio, en las horas previas a su presentación en el Senado, Marta Herrera respondió los cuestionamientos en su contra. También entregó sus definiciones en caso de convertirse en la nueva Fiscal Nacional, la primera mujer en este cargo.

“Cuestiones absolutamente infundadas”

Respecto de las críticas de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip), Marta Herrera afirmó que “son cuestiones que efectivamente a una la afectan“.

“He dedicado mi vida profesional, y con muestras concretas, a trabajar precisamente por el enfoque de género y, sobre todo, por un sistema de integridad que apunta a fortalecer las buenas prácticas, a la ética y la integridad al interior de la institución. Simplemente, responde a cuestiones absolutamente infundadas“, remarcó la abogada.

Sobre los supuestos “amiguismos”, tanto en el Congreso como en otros ámbitos de poder, Herrera sostuvo que “no conozco a nadie. Conozco a la ministra de Justicia, por su trabajo previo en el PNUD. Y en general, como directora jurídica, he trabajado con todos los ministros de Justicia y los subsecretarios, pero no tengo mayor conocimiento con ninguno”.

También aseguró que “nunca he militado en ningún partido político” y que “no me importa de quién pueden venir las ilicitudes, sino perseguirlas”.

Las diferencias con Jorge Abbott

A la figura de Marta Herrera también se le atribuye el “continuismo” de la gestión de Jorge Abbott, el Fiscal Nacional saliente. En esa línea, fue consultada sobre su relación con los otros antecesores, Guillermo Piedrabuena y Sabas Chahuán.

“Partí trabajando con don Guillermo; él me trajo y agradezco mucho esa escuela que significó para mí. Con el fiscal Chahuán empecé a trabajar en la Fiscalía Occidente”, comenzó diciendo.

Y agregó que “la diferencia con Jorge Abbott particularmente radica en que tenemos personalidades y estilos totalmente distintos. Mi rol es esencialmente persecutor; no así el del fiscal Abbott. Y, por lo tanto, eso en algunos momentos nos generaba algunos roces, En todo caso, él tiene un carácter bastante pasivo, así es que no hubo mayores discusiones, pero sí bastantes diferencias de opinión importantes”.

“Mi visión respecto del liderazgo, respecto del posicionamiento de la Fiscalía al interior del sistema para cubrir las necesidades de seguridad que el país necesita en estos momentos, es sumamente distinta. Y por eso tengo un plan de transformaciones profundas que quisiera no adelantar, porque respeto la institucionalidad y, por lo tanto, mi proyecto tengo que presentárselo a la comisión de Constitución del Senado”, argumentó Herrera.

De todos modos, la postulante a la Fiscalía Nacional adelantó que “hay que fortalecer la persecución penal, particularmente en materia de macrozonas y de víctimas, y saldar una deuda muy importante en materia de víctimas”.