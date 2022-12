Marta Herrera, la mujer anticorrupción que podría encabezar la Fiscalía Nacional

Marta Herrera es la carta del Ejecutivo para presidir el Ministerio Público, cuya elección tiene que ser ahora ratificada por el Senado. La nueva elección del presidente Gabriel Boric, fue la tercera opción de la quina realizada por la Corte Suprema. Con nueve votos a favor, se ubicó detrás del fiscal Morales y del abogado Ángel Valencia, quienes obtuvieron 17 preferencias.

Herrera es abogada de la Universidad de Chile y actualmente es la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional.

Ha trabajado desde el 2001 para el Ministerio Público, principalmente en temas de corrupción, dentro y fuera de Chile, siendo parte del Grupo Anticorrupción y Transparencia de APEC y participando de la defensa de Chile ante la OCDE respaldando el cumplimiento de la Convención del organismo internacional.

Sin embargo, y a pesar de ser considerada una mujer fuerte y una “faraona” anticorrupción, entre sus compañeros de trabajo, el nombre de Marta Herrera no es del agrado de algunos de los senadores de derecha, quienes se amparan en el supuesto de que significa la continuidad del enfoque que tuvieron los antiguos fiscales Sabas Chahuán y Jorge Abbott. Ante esto, existe incertidumbre frente a la votación en el Senado.

En una conversación con La Tercera, la abogada se refirió a estos cuestionamientos y dijo que: “Yo no estoy marcada por ninguna de las administraciones en las que he trabajado. Particularmente, además, con Jorge Abbott tenemos visiones bastante distintas y las tuvimos durante todo el tiempo, pero yo con mi campo de atribuciones, que está acotado a las materias que entran dentro de mi marco de acción, que son la Unidad Anticorrupción y la Unidad Jurídica, no podía ir más allá”.

Herrera fue tajante en mostrarse diferente a sus antecesores, especialmente con Jorge Abbot, diciendo que no existe un mayor vínculo entre ambos, más allá de ser compañeros de trabajo.

Modernización y trabajo colaborativo

La abogada ha dicho que es necesario hacer cambios sustanciales dentro del organismo judicial y mejorar el trabajo colaborativo entre todos las instituciones que participan con la Fiscalía Nacional.

Uno de los objetivos centrales de la candidata, es perfeccionar las técnicas de persecución del crimen organizado, un tema en boga y el cual esta dentro tanto de la agenda presidencial como en la agenda judicial. Otra de sus pretensiones es potenciar la modernización y mejorar las técnicas de investigación en pos de resultados más eficientes y efectivos.

La carta del Gobierno dijo ante la Corte Suprema que su enfoque estará: “En la modernización, la introducción de tecnología e innovación y en mejorar los sistemas de incentivos”, y en intentar “recuperar parte del sentido fundacional perdido en alguna medida”.