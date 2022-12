Asociación de fiscales y paralización por reajuste: “Nos sentimos maltratados y ninguneados”

Este jueves, y por primera vez desde que existe el Ministerio Público, los fiscales iniciaron una paralización tras no ser incluidos en el reajuste económico al sector público.

Las críticas apuntan a una diferenciación en el reajuste por tramos salariales, lo cual fue tildado de “discriminatorio” no solo por los persecutores, sino también por el Colegio Médico.

Sobre esto se refirió el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “nos sentimos maltratados y ninguneados” por el Gobierno.

“Nosotros fuimos a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde señalamos que nos parecía una grave discriminación de que a un número importante de profesionales nos dejaran al margen del reajuste del 12%”, explicó.

Esto se enmarca en que el principal acuerdo es que los trabajadores fiscales que tengan un sueldo bruto de hasta 2.2 millones de pesos, recibirán un reajuste salarial de un 12%. Además, hasta $4.000.000 millones será de $264.000 y para quienes ganen más de $4.000.000 no recibirán reajuste.

“En el caso nuestro, esto es una forma de maltratar y de afectar la independencia de la Justicia y la autonomía del Ministerio Público, y de maltratar a personas que hace mucho tiempo venimos denunciando que estamos en una situación de sobrecarga laboral”, sostuvo Bravo.

Críticas al Gobierno

En esa línea, el presidente de la Asociación de Fiscales criticó al Gobierno, afirmando que “la ministra de Justicia dice ‘tenemos que cuidar a la Fiscalía’, pero este tipo de decisiones van exactamente en el sentido contrario. Yo lo dije en la comisión de Hacienda, esto es la manifestación absoluta de la incoherencia”.

“Para algunas personas podemos ser privilegiados o una casta de superricos, que no lo somos, porque yo no llegué al servicio público para hacerme rico“, declaró.

Ante este escenario, Francisco Bravo ejemplificó que “gente profesional, de carrera, calificados, no les va a interesar el servicio público, se va a ir al mundo privado“.

Nuevas medidas de presión

Finalmente, el líder gremial de los fiscales nacional indicó que “esta es una situación incómoda para nosotros, no buscamos esto. Si nos intentan responsabilizar a nosotros de lo que está pasando, me parece que es un profundo error. No nos apunten a nosotros en la responsabilidad, esta es responsabilidad del Gobierno. Nosotros no vamos a aceptar estos emplazamientos”.

“Ante eso, no nos dejan margen, y tendremos que recurrir a mecanismos que no nos gustan, pero no tenemos otra opción”, cerró Bravo.