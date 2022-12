Presidente Boric lideró cuenta pública ciudadana: “Ustedes sostienen la esperanza de un mejor país”

Al mediodía de este sábado 3 de diciembre, el presidente Gabriel Boric lideró una reunión con diversas agrupaciones que obtuvieron fondos del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con proyectos innovadores.

En el momento, la autoridad entregó un discurso en el que abordó la importancia de la participación ciudadana, y el papel que comprende la conectividad y comunicación entre las comunidades.

“El transantiago quizás no hubiese salido como salió, si la gente no hubiese andado en micro en su momento, o se acuerdan de la frase del ministro Mañalich, en su momento, que decía que ‘no era consciente de la pobreza y el hacinamiento en el sur de Santiago” partió diciendo el presidente para luego proponer una reflexión con respecto al rol del Estado.

“A propósito de la pandemia, cuánto se demoraron en entregar beneficios, apoyo, a quienes el Estado, con razón producto de la crisis sanitaria, les estaba impidiendo ir a trabajar. Entonces, la participación ciudadana no es un favor que nosotros le estamos haciendo desde el Estado, el Gobierno, a ustedes, es un derecho que el pueblo organizado se ha ganado, y que además incide en tener mejores políticas públicas” agregó.

La participación como sello del Gobierno

“Como bien decía la alcaldesa, como lo hace Javiera Hausdorf en el trabajo en la DOS (División de Organizaciones Sociales), como lo planteaba nuestra ministra Camila Vallejo, la participación queremos que sea el sello de nuestro gobierno. Hemos avanzado, pero también de seguro nos falta, y ahí, poder recoger sus impresiones. El que los ministros, ministras, subsecretarios, jefes de servicio, estén permanentemente en terreno contribuyendo con ustedes a crear tejido social, es el mejor antídoto ante cualquier crisis , y eso debemos establecerlo como política de Estado, por eso se creó la Ley 20.500, pero cambia mucho si uno lo hace con convicción” indicó el mandatario.

Asimismo, el Presidente Boric realizó hincapié en que “cuando por ejemplo, desde la Segegob, se impulsa una discusión respecto a la pluralidad de los medios en Chile, a la necesidad de que existan más voces, que no sean solamente dos grandes empresas las que monopolizan la opinión pública, dos o tres, sino que hayan más voces locales. Eso es tremendamente importante, cuando se enteran esos, 607 fondos de medio, estamos diciendo, queremos más democracia, si tenemos la convicción de que los problemas en nuestro país los vamos a resolver con más democracia, y no con menos, eso significa entender, que la democracia implica ceder poder. Que quienes tenemos poder hoy día, tenemos que ser capaces de traspasarlo a las sociedades de base, y por lo tanto ser un poquito menos poderosos, y eso siempre molesta a las elites, y nosotros hoy día somos parte de una elite, yo no me quiero hacer el tonto con eso, aquí no estamos hablando como unos outsiders”.

Relación Estado y Ciudadanía

Asimismo el mandatario enfatizó en el que el fondo de su gobierno se basa en que “algunos tienen que perder un poco de poder para que la mayoría tenga más”.

“El trabajo en La Moneda, la relación muchas veces con el parlamento, las presiones del día día, hacen que uno a veces pierda la brújula, que se descalibre” expresó el Presidente Boric, quien agregó que la fluida comunicación entre la ciudadanía y el Estado “devuelve ese calibre” a su curso.

Luego, la autoridad realizó un paso por su llegada al Barrio Yungay, espacio en el que habita desde que asumió el mandato. En el momento de conversación, el jefe de Estado explicó que sus vecinos le contaron la historia del lugar, realizando diversas actividades para su bienvenida, destacando la importancia de la conexión entre comunidades.

“Eso no pasa solamente en Barrio Yungay que es histórico en Santiago, pasa también en El Barrio Magallanes Moure en San Bernardo. Pasa también cuando estamos, en la 18 de septiembre en Punta Arenas, también en los lugares en los que a propósito de la necesidad que provocó la pandemia hubo mucha organización. Cuando uno va a La Legua, siguen funcionando ollas comunes populares, el otro día estuvimos en Bajos de Mena, y ahí siguen existiendo ollas populares porque sigue existiendo necesidad” agregó destacando la importancia de la participación ciudadana para entregar luces de esa realidad.

“Hay que salir de la posición en la que uno se pone a la defensiva”

“Las juntas de vecinos, los centros culturales, las fundaciones, las ONG, las sociedades civil empoderadas, son fundamentales también cuando critican al gobierno. Y eso, quiero plantearlo porque la sociedad civil en la participación ciudadana, no puede servirnos solamente cuando estamos a favor, a veces, de seguro también van a haber críticas” indicó.

“Hay que salir de la posición en la que uno se pone a la defensiva, ante cualquier crítica. Porque te dicen ‘oye pasa, que acá no nos ha llegado tal apoyo. O, si uno es alcalde, o alcaldesa, ‘por qué esta calle no esta pavimentada’, y uno se pone a la defensiva, me pasa a mi, que uno dice ‘oye pero no reconoces todo lo que estamos haciendo en Reforma Tributaria, en 40 horas, lo que estamos tratando de empujar en el Proceso Constituyente pese a que la derecha se resiste, lo que estamos tratando de hacer para descentralizar, seguridad, etc, pero podemos hacer más siempre” continuó el Jefe de Estado.

Siguiendo con la misma línea, la autoridad explicó que “es bueno que aprendamos y este es un ejercicio de humildad, de escuchar las críticas desde la mejor versión posible, porque en la crítica, cuando es constructiva, no estoy pensando en los bots de Twitter, hay una oportunidad de mejorar, y si mejoramos gracias a esa crítica, ustedes se van a sentir parte, y vamos a tener una mayor cohesión y vamos a poder construir un país mejor, un país más solidario, un país más justo”.

“Conózcanse, la participación ciudadana es también tejido social. Es fortaleza de un pueblo, y eso es algo que tenemos que llevar a todas partes”, dijo a los asistentes.

“Sin ustedes este gobierno no tiene sentido. Ustedes sostienen la esperanza de un mejor país, vecinos y vecinas, la participación es lo que nos va a permitir mejorar y contribuir a delinear las grandes transformaciones que necesitamos” explicó finalizandodestacando los trabajos de Reforma Tributaria, Reforma de Pensiones y Proyecto de 40 horas.

“Trenes para Chile”

Entre el fin de su discurso el mandatario recordó, apuntando a personas del público que sostenían un cartel con la consigna de “necesidad de trenes” para el país, “qué bueno trenes para Chile, no sé nos va a olvidar”, agregando “y además de tanto en tanto los camioneros se encargan de recordarnos la importancia”.