Sabas Chahuán y opción de José Morales como nuevo Fiscal Nacional: “No tiene el perfil ni las competencias necesarias”

Este miércoles 30 de noviembre, el Senado votará por el nuevo Fiscal Nacional, siendo José Morales la opción del Gobierno.

El proceso no ha estado exento de polémicas, y el exlíder del Ministerio Público, Sabas Chahuán, lanzó duras críticas contra el candidato.

En conversación con ADN Hoy, el exFiscal Nacional volvió a reiterar sus reparos con Morales, señalando que “yo no había querido hablar, pero el señor Morales, en una sesión del Senado, frente a la Comisión de Constitución, dijo que había sido sacado injustamente por mí en el caso Cascadas, y eso no es efectivo“.

“Lo que sí es efectivo es que yo lo saqué del caso Cascadas porque había reclamos serios, fundados, de, al menos, dos querellantes, que señalaban que el señor Morales no había hecho las diligencias que pedían“, agregó.

Además, Sabas Chahuán detalló que “también lo saqué de otra causa, que generó inclusive un reproche internacional. El fiscal regional centro norte tuvo que ir a la OCDE, en París, y después tuve que ir yo, a explicar que esa causa se había archivado provisionalmente sin mayores diligencias por el señor Morales”.

“Esta era una causa de cohecho internacional, en el que se imputaba que funcionarios de Latam habían cohechado a un ministro o funcionario del ministerio de Transporte argentino”, afirmó.

“No tiene el perfil”

En esa línea, Chahuán expresó que José Morales “no tiene el perfil ni las competencias necesarias” para el cargo. “Dilata los casos, los abrevia extremamente, no realiza todas las diligencias que son pertinentes. Nunca he tenido la impresión de que el señor Morales sea particularmente diligente, rápido ni acucioso”, manifestó.

“A mí no me gusta José Morales como Fiscal Nacional. No tiene el perfil ni las competencias necesarias, y tampoco tiene la falta de reproche, porque ha sido muy reprochado”, prosiguió.

“Yo le tengo un profundo cariño al Ministerio Público, por eso he dicho las cosas que he declarado sobre José Morales”, aseguró.

Por otro lado, el exFiscal Nacional declaró que el proceso de designación “tiene que ser reformado, pero debe mantenerse la participación de los tres poderes del Estado“.

“Porque el Fiscal Nacional dirige una institución que puede investigar a los tres poderes, y que no dependa solo de uno de ellos, me parece un diseño correcto”, sostuvo.

Perfil para Fiscal Nacional

Finalmente, Sabas Chahuán detalló las cualidades que debe tener un Fiscal Nacional. “Se requiere sólidos conocimientos de la gestión del Ministerio Público a nivel regional y nacional para dirigirlo. En su exposición, Morales reflotó ideas que se trabajaron en 2009, y que después se cayeron”, declaró.

“Lo otro es formar equipos sólidos, con compromiso, que la persona que lidere equipos los estimule, los escuche, los aliente y que tenga profundo respeto por sus competencias y no los pase a llevar”, señaló.

No obstante, valoró una de las ideas presentadas por José Morales. “También habló de un proyecto antiguo para crear una Fiscalía de Alta Complejidad, pero no había mucho ánimo en el parlamento en esos años para este proyecto, y que también investigaría irregularidades que podrían cometer ellos. Pero esto es una buena idea y es un punto para Morales“, cerró.