Paro de camioneros: Gobierno asegura que “no hay motivo para no llegar a acuerdo” tras intensas negociaciones

Este domingo, tras una extensa conversación con camioneros, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que no se ha llegado a un acuerdo con los transportistas, por lo que el paro continúa.

“Se ha querido instalar la idea que el Gobierno no está interviniendo para enfrentar el alza en el precio de los combustibles. En las propuestas que se han entregado a los distintos gremios de transporte, es evidente la determinación del Gobierno de intervenir. Está colocando cuantiosos recursos para el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco): 1.500 millones de dólares“, comenzó explicando la autoridad del Ejecutivo desde La Moneda.

“Hay una media específica en el caso del diesel, que es lo que más usa el transporte, una medida inédita. El Gobierno ha comprometido impedir el alza del diesel hasta en un periodo de cuatro meses”, agregó el subsecretario del Interior.

“Puede ser que hay sectores donde el alza del diésel se traslade a la tarifa que le pagan a los transportistas y, por lo tanto, está asumiendo el costo. Por eso conversamos con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y sentamos a la mesa al presidente, Juan Sutil, porque quien fija las tarifas que se le paga a los transportistas no es el Gobierno, son las empresas”, continuó.

Se mantiene el paro

En esa línea, Manuel Monsalve apuntó que además se entregaron propuestas en cuanto a seguridad y otras demandas, pero pese a ello, los camioneros decidieron mantener el paro.

“Tras construir todo esto, junto a los camioneros, recogiendo sus propuesta, ellos volvieron a decir que no podían llegar a acuerdo, porque exigían una rebaja al costo del combustible”, expuso la autoridad.

En ese sentido, Monsalve afirmó tajante: “El Gobierno no va a rebajar el costo de los combustibles a camioneros (…) Chile no está en condiciones de ocupar recursos públicos en resolver un problema de privados”.

“No hay motivo para no llegar a un acuerdo. Hoy cuesta encontrar un fundamento que le impida a los camioneros a llegar a acuerdo y los quiero volver emplazar: no ocupen a Chile para resolver sus problemas internos”, cerró el subsecretario del Interior.