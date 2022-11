Ricardo Toro y su último día en Onemi: “Me voy muy tranquilo, lo que dejo es muy distinto a lo que recibí”

El pasado 16 de noviembre, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció el fin de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), organismo que será reemplazado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), el cual dará comienzo a sus funciones en enero del 2023.

Bajo es contexto, este lunes, Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN realizó la última entrevista a Ricardo Toro como director de la Onemi, mismo día que deja el cargo que ocupó durante 10 años.

“Después de 10 años —porque estuve un año transitorio— creo que es bueno cambiar de liderazgo en administraciones que lleva una persona por tanto tiempo, que tiene sus ventajas, permitió desarrollar todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy y dejamos ad portas para iniciar con el Senapred”, comenzó expresando el exmilitar.

“Es bueno que una organización tenga un nuevo liderazgo y esa es la razón por la que dejo Onemi”, agregó.

En ese sentido, Ricardo Toro expuso: “Me voy muy tranquilo, la Onemi que dejo es muy distinta a la que recibí y eso es producto del esfuerzo de todas y todos los funcionarios. Yo por ahora me voy a tomar un tiempo sabático, leer, me voy a juntar con mi familia”.

Respecto al camino para definir un nuevo director de la Onemi, cargo que será asumido de manera subrogante por Mauricio Tapia, actual subdirector de Administración y Finanzas del organismo, Ricardo Toro reveló que el proceso está muy avanzado.

“Va bastante rápido y están tratando de que sea lo antes posible. El servicio está haciendo una gran trabajo, para que idealmente, a mediados de diciembre, ya se sepa quién será el director o directora de Onemi”, precisó el titular de la institución.

10 años de historia

Ricardo Toro asumió el liderazgo de la Onemi tras el terremoto 8.8 del 27 de febrero del 2010 (“27 F”), en medio de un “diagnóstico especializado negativo bastante fuerte”.

“A mí me correspondió desarrollar una estrategia para alcanzar lo que hoy somos. Primero superar la contingencia, solucionado lo que falló en Sistema de Alerta Temprana, la relación con los organismos técnicos y reforzar a Onemi como estructura”, señaló Toro.

Otros de los avances realizados en el organismo es la descentralización, contando a la fecha con direcciones regionales y sus respectivos directores, que “funcionan con centros de alertas tempranas 24/7, lo que cambia totalmente la forma de relacionarse”, expresó el director.

Otro trabajo destacado por Toro, fue el avance en programas de prevención, desarrollados principalmente con municipalidades, “para ir creando la conciencia del riesgo y saber qué hacer cuando se activan”.

Por último, Ricardo Toro resaltó el mejoramiento de la institucionalidad de Onemi, a través de la ley 21.364, la cual origina el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

“Eso consolidó algo que era fundamental para que tuviéramos los linimentos que permitiera guiar la planificación de los niveles más bajos en reducción de riego de desastres”, expuso el aún director de Onemi.

“Mucho mejor preparados”

Consultado que tan preparado está Chile para enfrentar un evento como el “27 F”, Ricardo Toro apuntó que estamos “mucho mejor preparados, porque partimos de una lección aprendida y es algo que lo pudimos comprobar en el terremoto del 2014 en Iquique y del 2015 en Illapel, con tsunami en la bahía de Coquimbo”.

Asimismo, respecto a como fue pasar bajo la administración de cuatro gobiernos, Toro afirmó: “Quiero destacar que la y los presidentes de la República entendieron que la Onemi era una organización de Estado y que tenía que vivir los tiempos para alcanzar estándares que ahora son reconocidos a nivel mundial”.

Finalmente, respecto a los cambios que trae la modificación a Senapred, el director de Onemi detalló: “No solo asesora y coordina, sino que también planifica, organiza y supervisa que todo lo que indica la ley de gestión de riego de desastres se cumpla.