Reuniones con Xi Jinping y el Rey de Tailandia: el itinerario del Presidente Boric para este viernes en la APEC 2022

Este viernes parten formalmente las actividades de la APEC 2022 en Tailandia, lugar donde se encuentra el Presidente Gabriel Boric desde el miércoles.

Hasta el momento ha participado en actividades en la Universidad de Chulalongkorn, donde se reunió con estudiantes y académicos. Además, sostuvo una reunión bilateral con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, donde firmaron declaración conjunta para avanzar en mejoras de los mecanismos de solución de controversias del CPTPP.

Muy agradecido por la invitación a conversar junto a estudiantes y académicos de la Universidad de Chulalongkorn 🇹🇭 Cuenten con nosotros para que sigamos aprendiendo recíprocamente y fortaleciendo las relaciones comerciales y culturales entre nuestros países. pic.twitter.com/ajYlvJDdMn — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 17, 2022

Presidente @GabrielBoric se reunió también con el Primer Ministro de Canadá, @JustinTrudeau, junto a la canciller @UrrejolaRREE y el subsecretario @jmahumadaf, para firmar declaración conjunta que promueva la mejora continua del Capítulo de Inversiones del CPTPP 🇨🇦🤝🏽🇨🇱 pic.twitter.com/jnI07YHwpf — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) November 17, 2022

También sostuvo encuentros bilaterales con los mandatarios de Japón y Australia. Finalmente, en la noche de este jueves, fue parte de la Cena de Gala en honor de los Líderes de las Economías APEC.

El Presidente Gabriel Boric tuvo una breve reunión con el Primer Ministro de Australia en el marco de la APEC 2022 Toda la información sobre la gira presidencial en https://t.co/1E0PWAUrw0 pic.twitter.com/dwS4dmN29P — Radio ADN (@adnradiochile) November 18, 2022

Itinerario para este viernes

La primera actividad del Mandatario, durante este viernes, se desarrollará a las 9.15 de la mañana en Tailandia, donde será parte del Retiro de la XXIX Reunión de Líderes de las Economías de APEC, denominado Balanced, Inclusive and Sustainable Growth.

A las 11.15 de Tailandia, las 01.15 en Chile, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participa del diálogo informal Promoting Sustainable Trade and Investment between APEC and its Trading Partners entre los Líderes de las Economías APEC y los Líderes de los países invitados al Foro: Reino de Arabia Saudita, Reino de Camboya, República Francesa.

A las 03.00 AM de Chile, 13.00 horas en Tailandia, Presidente de la República participa en el Almuerzo de Trabajo denominado Promoting Inclusive Growth amidst Hyper-Inflation and Looming Recession.

A las 14.45 horas locales, el jefe de Estado participa en el Diálogo entre los Líderes de las Economías APEC y el Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC).

Más tarde, a las16.30 minutos de Tailandia, Gabriel Boric tiene en agenda reunirse con el Presidente de la República Popular de China, Xi Jinping.

Finalmente, como última actividad oficial en agenda, el Mandatario asistirá a la audiencia con el Rey de Tailandia, Su Majestad Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la Reina Consorte Suthida Bajrasudhabimalalakshana.