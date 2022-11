Denuncia Seguro: cómo funciona el programa del gobierno que contempla el número gratuito *4242 para emergencias de seguridad

En tiempos de soluciones inmediatas, el análisis de datos (que exige otro ritmo) adquiere un significado distinto. Eso lo saben las autoridades con responsabilidades en materia de seguridad. Por ello fue que este martes, desde la Plaza de Maipú, en la comuna homónima, lanzaron el programa “Denuncia Seguro”, de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Se trata del número de teléfono *4242 (asterisco cuatro dos cuatro dos), totalmente gratuito y anónimo, que en el marco del programa de seguridad “ha permitido ampliar las denuncias, hacerlas más accesibles y vencer la barrera del miedo, porque permite denunciar de manera anónima”, según resumió la vicepresidenta Carolina Tohá.

Sobre la dinámica del funcionamiento del teléfono “Denuncia Seguro”, la vicepresidenta Tohá detalló que se reciben denuncias por delitos cometidos infraganti, pero que no implica una reacción rápida de carabineros: “Es para que esto llegue a los organismos que tienen la tarea de investigar, analizar y darle seguimiento a los delitos”.

“Cada vez que hay un llamado de este tipo, se procede ante la Fiscalía a hacer una denuncia, y los denunciantes somos nosotros, a través de ‘Denuncia Seguro’. Eso significa que la persona se mantiene anónima y quien se hace cargo de la denuncia es el Ministerio del Interior”, complementó Tohá.

Con la información sobre dónde se cometen los delitos, de qué tipo son, los horarios, las características de estos y las huidas de los delincuentes, existe un procesamiento de datos que permiten “administrar mejor nuestros recursos, nuestras prioridades, nuestra agenda legislativa y de esa manera ir construyendo lo que todos deseamos y tenemos derecho a esperar: vivir tranquilos”, agregó la vicepresidenta. Así, “si no lo hacen, estamos a ciegas: no sabemos dónde se cometen los delitos”.

Entre enero y septiembre, la vía telefónica recibió 48 mil denuncias aproximadamente, de las cuales 85% resultaron válidas para fines del programa; 4.600 eran de uso inadecuado y 2.600 fueron derivadas a otras instituciones. Esto se traduce también en un 25% más de llamados en comparación al 2021.

¿Dónde se concentran la menor cantidad de llamados, pese a que sondeos muestran que hay muchos delitos? “Son las comunas más pobres del país, que en general tienen menos recursos los municipios para hacer intervenciones o patrullajes municipales porque no tienen para contratar personal. Pero también son lugares donde las personas tienen menos acceso general a abogados o acceder a la justicia”, respondió la vicepresidenta.

“Todos queremos vivir tranquilos, no queremos estar en peligro. Queremos sentir que nuestra vida se desarrolla sin que nos veamos amenazados (…) Pero la seguridad importa también por otras razones: nuestro Gobierno se preocupa no solo de la seguridad pública, sino también por la seguridad económica y social, que requieren políticas propias: empleo, condiciones dignas de trabajo, productividad, emprendimiento, los buenos sistemas de salud, fortalecimiento de educación pública, la previsión. Ninguna de esas seguridades se puede lograr si no hay seguridad pública”, concluyó Tohá.