Ataque incendiario en el Biobío deja una máquina retroexcavadora siniestrada: se encontró un mensaje en el lugar

Un ataque incendiario se registró en horas de la mañana de este martes, en avenida Costanera, la ruta que une a Concepción con Hualpén, en la región del Biobío.

A eso de las 06:00 se dio aviso a Carabineros de las llamas. El mayor Carlos Espinoza, comisario de la Segunda Comisaría de Concepción, contó que se notificó de “un incendio de maquinaria que se estaba produciendo en avenida Costanera, específicamente en obras de Puente Ferroviario. Constituido personal policial en el lugar, logra establecer, efectivamente, que se encuentra una maquinaria tipo retroexcavadora en llamas, contactando de inmediato a Bomberos quienes trabajaron en el lugar”.

“Se encontró, igualmente, evidencia, sobre la cual se está trabajando y tomando contacto con el Ministerio Público para que se dispongan los implementos periciales pertinentes”, argegó Espinoza.

Fernando Ayala, dueño de la empresa Efam Maquinarias, titular de la maquinaria, detalló: “Creo que no alcanzaron a quemar la otra. Seguramente salieron arrancando, donde habían otros vehículos. Pero nos tocó la mala suerte. Pero sí, no se va a poder trabajar”.

“No me atrevo a traer otra máquina acá, y traerme la que tengo trabajando en Temuco también, porque estábamos asustados con esa por el sector, por lo que ha pasado allá, pero ya vimos que Concepción es un Temucuicui Dos. Así va a seguir creciendo esto, con este tipo de soluciones que está dando el Gobierno no se va a poder trabajar. Las Pymes vamos a tener que parar. A lo mejor vamos a tener que finiquitar al operador porque tampoco podemos tenerlo, si no tenemos dónde poder colocarlo”, cerró.

Hasta cerca de las 10:00, se desconocía a los autores del ataque. No obstante ello, la delegación presidencial iba a referirse a lo acontecido.