Presidente Gabriel Boric desde La Araucanía: “En la región ha habido actos de carácter terrorista”

En La llegada del Presidente Gabriel Boric a la región de La Araucanía, la mañana de este jueves, tuvo como antecedentes la quema de una escuela rural en Curacautín (el que se propagó a una vivienda y una posta), otro incendio a una iglesia en Villa Cautín y un árbol cortado en Ruta 5 Sur, cerca de la comuna de Lautaro. Y a eso del mediodía, fue uno de los temas que abordó.

El Mandatario envió un mensaje a los autores de los delitos: “Quemaron una escuela recién inaugurada, una iglesia. Hubo cortes de ruta. Les quiero decir a las personas detrás de esos atentados, que si creen que privando de educación a los niños de La Araucanía rural, o privando de un templo donde practicar su fe a las personas en La Araucanía, o privando del acceso al agua, apropósito del atentado en Victoria la semana pasada a un APR, van a intimidarme a mí o a este gobierno, están muy equivocados. Son unos cobardes y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley”.

En esa línea, el Presidente hizo una analogía: “¿Sabe a que me recuerda la quema de la escuela y de la iglesia? A la década de 1930, cuando los nazis quemaban sinagogas. ¿Sabe a qué me recuerda la quema de la escuela? Cuando en septiembre, octubre de 1973, la dictadura militar quemaba libros en la Plaza San Borja. A eso se parece esa gente”.

“A esa gente la vamos a perseguir y le vamos a ganar a la violencia. Porque la gran mayoría que habita La Araucanía, y la inmensa y abrumadora mayoría del pueblo mapuche quiere la paz. Y con ellos vamos a dialogar”, señaló hacia el final el mandatario.

Terrorismo

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, en la antesala a la visita del Mandatario criticó en La Tercera que jefe de Estado no calificara de terrorismo algunas acciones en la macrozona sur: “No somos menos progresistas cuando reconocemos que existe terrorismo en la Región de La Araucanía”.

Ante esto, el Presidente Boric respondió: “No quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Creo que en la región ha habido actos de carácter terrorista. Un ejemplo, el ataque al molino Grollmus: cuando atacan a Helmut, a Cristian y a Carlos Grollmus, en particular a Carlos dejándolo en una situación terrible y queman el molino. Ese es un acto de carácter terrorista. El problema de esto es que la presión inmediata que viene, y en esto no deberíamos hacer un gallito político, es: ‘Bueno, entonces aplique ley antiterrorista’. La Ley Antiterrorista ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado. No es una herramienta jurídica adecuada para enfrentar esta situación”.

“Lo que nosotros estamos haciendo es modificar cuerpos legales, en particular la ley contra el crimen organizado, otorgando mayores facultades a Carabineros, pero no les quepa duda que más allá de la denominación que se le dé al acto, tal como se lo he dado en el caso del molino Grollmus o la cobardía de dejar sin educación a niños de La Araucanía rural como hicieron hoy ese grupo de delincuentes, es algo que vamos a perseguir con todas las herramientas efectivas que nos da la ley”, añadió.