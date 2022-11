“Le pido concentrarse…”: Felipe Kast y Ramón Ulloa protagonizan tenso debate sobre reforma de pensiones

La pasada noche de miércoles, el Presidente Gabriel Boric anunció la reforma previsional del Gobierno, en la cual se incluye la creación de un Seguro Social. Para ello, se establece una nueva cotización del 6% con cargo a los empleadores, que creará un Fondo Integrado de Pensiones para entregar mejores pensiones y nuevos beneficios.

“Estamos creando un sistema previsional mixto basado en los principios de la seguridad social, en que contribuyen el Estado, empleadores y trabajadores”, señaló el Mandatario a través de una cadena nacional.

“Es importante puntualizar que los aportes provenientes de este 6% van a quedar registrados en las cuentas personales de cada trabajador, de acuerdo a una tabla, y podrás ver este aporte en tu cartola mensual de manera clara y transparente”, agregó el Presidente Boric.

La entrevista al senador Kast

Tras el anuncio, varias personalidades políticas tanto de oposición como del oficialismo comentaron el anuncio del Gobierno, uno de ellos fue el senador Felipe Kast (Evópoli), quien vivió un tenso momento en medio de una entrevista con Ramón Ulloa en T13.

“Entiendo, de lo que usted me está señalando, que la oposición tiene una línea roja establecida, en el sentido de que si no va a cuenta individuales no concurre con su apoyo para esta reforma”, planteó el periodista al parlamentario.

A lo anterior, Felipe Kast respondió: “Al revés: si es el Pilar Solidario lo quieren financiar metiéndole la mano a los ahorros de los trabajadores, no cuente conmigo; si el Pilar Solidario lo quieren financiar con impuestos generales, toda nuestra disposición”.

El debate sobre el Pilar Solidario

Luego de esto, Ramón Ulloa replicó: “Senador, lo acaba de señalar la ministra Vallejo, el aumento de la PGU a $250 mil va con recursos de impuestos generales. Estamos hablando de esta otra parte. Por eso yo le pido concentrarse en esta otra parte, que es el 6%, en donde el diseño está presentado de esta manera: 70/30”.

“Por eso le estoy diciendo, la otra parte, ese 6% es de los trabajadores. Nosotros no podemos tocarlo para financiar el Pilar Solidario. Eso tenemos que financiarlo, al igual que la PGU, con aportes del Estado. Para eso existe la solidaridad. ¿Por qué va a ser solidario que un trabajador que gana 400 mil pesos, con su 6%, se financie el Pilar Solidario, el adicional? La pregunta relevante es cómo financiamos el Seguro Social”, contestó el senador al periodista.

Pero Ramón Ulloa corrigió a Felipe Kast y apuntó: “Senador, es que según la tabla que acabamos de revisar aquí, un trabajador que gana 400 mil pesos no está financiando con su dinero ni apoyando solidariamente a otro. Al contrario, lo están apoyando a él. Los que aportarían serían a partir del millón 300 mil pesos. Es una escala ascendente, de acuerdo a lo que hemos visto en pizarra”

“Lo que le quiero explicar es que esa misma escala tú la puedes financiar con los fondos de impuestos generales y no quitándole primero ese 6%. Ese es el truco que no le están diciendo a usted, Ramón”, cerró el parlamentario de Evópoli.