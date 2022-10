Movida comenzó la jornada de lunes en Santiago, luego de diversas manifestaciones que realizaron las organizaciones del movimiento “No + TAG”, instancia donde se bloquearon autopistas urbanas de Santiago, como también en la Ruta 68, en la región de Valparaíso.

Es por ello que el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, conversó con La Prueba de ADN y comentó los hechos de la mañana de este lunes: “estas fueron manifestaciones puntuales que por supuesto generan una molestia importante para los usuarios, pero fueron bastante focalizadas”, partió indicando.

“Hoy día vemos que muchas personas, por el pago del TAG, terminan con grandes dificultades para pagarlo, porque los intereses son difíciles, porque las deudas vienen de una empresa, después de la otra, porque vienen los gastos de cobranza, en la práctica tenemos un sistema que no es amigable con las personas”, aseguró el secretario de Estado.

Sobre las manifestaciones y lo que buscan las organizaciones, García aseveró que: “me he comprometido que, en ese sentido, vamos a tener un avance significativo, que no se trate de “perdonazos” puntuales, que haga feliz a un grupo en específico, sino que realmente ayude a la ciudadanía. En estos momentos estamos ingresando un proyecto de ley que permite hacer dos cosas”.

“El primero: unificar las cuentas, ser mucho más amigable en un solo sitio web donde uno puede ver todas las deudas correctas que tiene con las empresas; y la otra es que para el pago de la deuda, vamos a tener incentivos de que quien quiera pagar la deuda, se le eliminé todos los intereses y gastos de cobranza lo que puede llegar a ser en un momento hasta un 80% de la deuda adicional que se le podría eliminar. Es una condonación de los intereses y paga la deuda directa y vuelve al sistema”, aseguró el ministro de Obras Públicas.

Ministro de Obras Públicas y los avances que se buscan

En la conversación, el titular de Obras Públicas indicó que: “nosotros trabajamos para todos los chilenos, no para grupos que puedan ser una amenaza particular en un momento específico. Y esto significa que las medidas que estamos tomando, sean justas. Si alguien me dice que tenemos que bajarle en un 80% el peaje a los camiones cuando ya está subsidiado, significa que ¿todos los chilenos tenemos que subsidiar ese peaje?”, esgrimió.

“En cambio, sí vamos a avanzar en lo que hemos comprometido con muchas organizaciones ciudadanas de facilitar el pago y haciendo los incentivos económicos para que eso suceda, para que la gente pueda volver a un sistema que no lo maltrata, que lo cuida y que es transparente”, complementó Juan Carlos García.

Insistió en que: “además, eliminar los cobros excesivos que están teniendo cuando una persona se retrasa. La mayoría de las personas no se retrasa por voluntad propia, sino que porque no puede pagar, ayudarlos a ponerse al día también es importante”, dijo.

Sobre más ayudas que se podrían dar, García comentó que: “comparto plenamente la preocupación que tienen muchos ciudadanos que se ha encarecido el costo de la vida, pero también comparto que los costos de la vida en Santiago no pueden ser subsidiados por el resto de las regiones. ¿Cómo lo solucionamos? A partir de eso estamos implementando, en un trabajo muy estrecho con el ministerio de Hacienda, que es tener una política nacional tarifaria”, adelantó

“Tenemos que tener bien claro que hay autopistas que generan excedentes, pero otras necesitan ser subsidiadas, no solo en Santiago, a nivel nacional (…) Vamos a proponer al Congreso que el kilómetro recorrido sea equivalente a nivel nacional, de manera que habrá autopistas que generaran excedentes y otras que van a necesitar subsidio, pero que funcionaran de manera solidaria”, sostuvo.

Cerró con que: “no es tan fácil cambiar los contratos unilateralmente, pero si avanzamos progresivamente a tener contratos justos para las personas, cambia la situación y no vamos peleando uno a uno, como aparentemente sucede”, finalizó Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas.