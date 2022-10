Tres años han pasado desde que se encontraran cinco cadáveres tras el incendio de las bodegas de la empresa Kayser, en la comuna de Renca, en el contexto del estallido social. Un caso que, según señalaron los familiares de las víctimas, ha tenido presuntos vicios, lo que respaldarían el cuestionamiento a la versión oficial, que apunta a decesos por inhalación de humo y calcinamiento mientras saqueaban el recinto.

A tal punto han llegado quienes les sobrevivieron, que incluso, en marzo de 2021 solicitaron un informe a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. El caso no está cerrado.

Nicole Rojas, hermana de Joshua Osorio, adolescente de 17 años que murió en las exbodegas, expuso sus motivos para deduar: “No estaban saqueando. El Joshua, a la hora que llegó a Kayser, ya estaba incendiándose. ¿Por qué una persona se va a meter a robar donde algo se estaba quemando? Mi hermano tiene tres orificios y el Servicio Médico Legal no los midió. Dicen que fue por el incendio, pero es mentira. Estaban en posiciones, tirados, con golpes antes. Sería irresponsable decir (quién los mató): fue alguna institución que estuvo acá, entre Fuerzas Armadas, PDI, Carabineros que estuvo acá, que ellos entraron grabando. ¿Dónde están esos carabineros que entraron grabando? Porque al momento de la grabación, estaban todas las puertas con corrientes”.

Manuel Muga fue la víctima mayor: tenía 55 años. En su viuda, María Román, hay cuestionamientos por la distancia y por los motivos para que su fallecido esposo estuviera allí: “Mi esposo no creo que haya estado acá porque él salió a comprar, desapareció. Lo buscamos cinco días y después nos avisaron que estaba en la bodega de Kayser. Nosotros somos de Renca, pero yo no vivo cerca de acá, no habíamos venido cerca, no conocemos acá. Y él había salido a comprar. Dudo de la versión oficial por la posición de los cuerpos, las balas que tenían, los golpes”.

La abogada María Alejandra Arriaza, representante de los familiares de las víctimas y jurista del Centro de Salud Mental y de Derechos Humanos, citó un informe del Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (ECHAF), entregado el 6 de enero de 2020 a Fiscalía Metropolitana Centro Norte, para sostenter sus argumentos. Así, asegura que existió intervención de terceros.

“Le hemos solicitado a otros profesionales, expertos, antropólogos, médicos, tanatólogos y ellos concluyen que las lesiones que dan cuenta los informes de autopsia, que no fueron lo suficientemente analizadas por el Servicio Médico Legal, puede concluirse que habría intervención de terceros. Uno de ellos tiene una bala en el pie y otros tienen fracturas y orificios en su cuerpo que claramente no fueron analizados en su minuto, debidamente, por el SML ni por el protocolo adecuado, entendiendo que estábamos en un estado de excepción constitucional”, dijo.

Sobre el cuerpo con una bala, el informe estimó que se disparó “en momentos previos, sin precisar hora de diferencia entre el fallecimiento y la lesión”.

¿Quién los mató, de acuerdo a su teoría? En el contexto del estallido, dijo, “había responsabilidad de los agentes del Estado por acción directa o por omisión”.

El origen de las llamas, detalló Arriaza, tampoco se explicaría: “El informe de Bomberos señala que un objeto fue dejado o lanzado en el lugar, sin precisar nada, y tenemos otros testimonios donde habrían encontrado a lo menos 20 bidones con acelerante en el patio trasero de estas bodegas”.

Por lo pronto, las víctimas piden que el lugar sea considerado un sitio de memoria. El alcalde de Renca, en tanto, apunta a utilizarlo para la construcción de viviendas sociales.