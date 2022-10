Louis de Grange, expresidente de Metro, a tres años del estallido: “Oponerse al alza de $30 era la decisión correcta en retrospectiva”

Louis de Grange presidía Metro cuando ese 18 de octubre de 2019 comenzó la quema de las estaciones en distintos puntos de la capital (el pericentro y la periferia). Hoy, en la tercera conmemoración del evento que movilizó un cambio constitucional en el país (y que sigue su curso con los diálogos entre representante de los partidos políticos), el experto en transporte está a cargo de la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales. Y desde allí, revisando qué se hizo bien y qué se hizo mal en cuanto a las situaciones que afectaron al transporte subterráneo capitalino, dijo a ADN Hoy:

“Con ‘el diario del lunes’, como se dice, es mucho más fácil hacer un diagnóstico sobre qué cosas podrían haberse modificado. Pero sin duda alguna que oponerse al alza de $30 es algo ex post: con ‘el diario del lunes’, era la decisión correcta en retrospectiva. Sin embargo, con toda la contingencia y la complejidad social que existía, es difícil saber qué cosas adicionales se podrían haber modificado. Lo importante es mirar hacia adelante, ver lo que gatilló el estallido, cuáles son las dificultades que tenemos hoy para seguir avanzando y tenemos que tener un co,mpromiso bien transversal como sociedad de devolverle legitimidad, reforzar y respaldar a muchas instituciones”.

En ese sentido, De Grange apuntó al respaldo a las instituciones como “lo que hace grande a los países”. Pero la institución que dirigía estaba seriamente cuestionada; es más, la idea popular era que había sido el mismo Gobierno el que promovió los incendios simultáneos en las estaciones. Pero el expresidente del transporte público subterráneo desestima las conspiraciones:

“Metro fue una víctima. Todos los trabajadores, en todos los estamentos, fuimos víctimas de violencia, de ataques. Muchos trabajadores vieron en riesgo sus vidas. Hay todo un proceso investigativo. Ha habido más de 100 procesados. La información está disponible. Ha habido al menos 10 condenados. Es importante ver en perspectiva y atenerse a ver la realidad”.

Así, el respaldo a las instituciones en esta clase de situaciones “no es un tema fácil: en medio de un estallido social inédito en el país, con muchos años, mucha violencia, con información proporcionada por Metro al Poder Judicial, tenemos que respaldar a las instituciones en estas investigaciones. Si los resultados no están a la altura de las expectativas de las personas, bueno, nosotros tenemos un Poder Judicial que es autónomo y que, personalmente, confío en el trabajo que están haciendo. No me puedo hacer responsable de teorías conspirativas que en algún momento se pueden haber planteado. Fuimos sumamente responsables y serios en proporcionar toda la evidencia (cuando estaba en Metro). Ha habido cientos de formalizados, decenas de procesados y al menos una decena de condenados”, argumentó después.

El actual director de Metro, Nicolás Valenzuela, apuntó a De Grange como responsable de “limpiar el sitio del suceso”, vinculándolo con los hechos delictuales. El director de la escuela de ingeniería, por su parte, califica esos mensajes como “desafortunados”, de “oportunismo político” y que hoy, a la cabeza del tren subterráneo, “debe haberse arrepentido tremendamente de esas declaraciones”: “Pensar que los trabajadores de Metro se iban a prestar para eso, que iban a recibir instrucciones para limpiar el sitio del suceso, es absolutamente delirante. Se hace daño él, a Metro y deslegitima el proceso”.

“Los que merecen disculpas son los trabajadores de Metro. Lo pasaron muy mal durante el estallido, hicieron un sacrificio enorme durante la reconstrucción de Metro, durante el estallido vieron expuestas sus vidas, muchos usuarios también. Él debiese tener consideración y dar un paso al costado, que no sea necesario que el accionista, en este caso el Estado, pida su remoción. Debería tener perspectiva, altura de mira, y considerar que ese tipo de declaraciones van a dificultar el avance que haga el Metro mismo, el ministerio de Transporte y el Gobierno”, añadió despu.es

Así las cosas, la teoría de De Grange es que en el propio Gobierno existen “dos almas: hay grupos que entienden la importancia que tiene respaldar a las instituciones. No por darte unos gustitos, por oportunismo político, por sacar ventaja, vas a desacreditar a instituciones que son fundamentales para nuestra democracia, como carabineros y muchas otras. Hay una disociación y tiene que primar la que respalde a todas las instituciones. Y no solo carabineros: la PDI, Contraloría, la Fiscalía y las que son fundamental para nuestra democracia”.