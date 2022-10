Diego Pardow es uno de los ministros cercanos al Presidente Gabriel Boric. Llegó hace un mes a la cartera de Energía, en reemplazo de Claudio Huepe, y este miércoles expondrá ante el Congreso la partida presupuestaria para el 2023. Sus desafíos no son menores: la descarbonización de la matriz energética nacional, la electromovilidad, el uso y explotación del litio, y el gas, entre otros. De eso conversó esta mañana con ADN Hoy.

De entrada, definió prioridades, en la idea de las señaladas por el Presidente Boric al momento de explicar los tres ejes del presupuesto 2023: seguridad económica, seguridad ciudadana y seguridad social. “En Energía, la idea es relevar la idea de seguridad en materia de energía. La gran misión que tiene este ministerio es descarbonizar nuestra matriz energética y acompañar este proceso de transición hacia una matriz energética más verde”, dijo de entrada Pardow.

Pero la descarbonización (traducida en el cierre de centrales de energía a carbón) podría traer la cesantía. Así, el desafío de la secretaría de Estado se acota: “Por un lado, el cierre de centrales a carbón necesita un proceso de acompañamiento para las comunidades donde estas plantas se cierran. El cierre de las plantas a carbón trae un beneficio, que es muy querido por las comunidades, que tiene que ver con la contaminación ambiental. Pero también significa una actividad económica que desaparece. Esa actividad económica hay que reemplazarla y desarrollar una industria sostenible en ese lugar”.

“Una parte importante de nuestra partida presupuestaria tiene que ver con acompañar a las comunidades en el proceso, pero también encontrar mecanismos para reemplazar esta actividad productiva con el desarrollo de una industria sostenible. Varias de estas centrales a carbón están localizadas en lugares que pueden ser polos de desarrollo para el hidrógeno verde. La perspectiva es tratar de superponer estos procesos: la descarbonización y el fomento de esta nueva economía que es el hidrógeno verde que pueda establecer una actividad industrial sostenible donde está desapareciendo la industria del carbón”, añadió el ministro Pardow.

La segunda parte tiene una perspectiva de innovación tecnológica: el amacenamiento de energía y desde allí, garantizar a las personas en el país el acceso a esta. “La segunda parte de la seguridad tiene que ver con darle seguridad al resto del país que se alimenta de esta red de energía y construir una red de electricidad que sea capaz de liderar esta transformación hacia una matriz más verde, pero segura. Las energías renovables, como la fotovoltaica o la eólica, son variables; pero la demanda no es tan variable. Así, uno tiene que ser capaz de generar una matriz energética que satisfaga las demandas del país, con potenciar estas energías que son variables. Tenemos que fomentar mecanismos tecnológicos que permitan la acumulación, sea con nuevas tecnologías o con ya conocidas”.

Desafíos globales

El ministro Pardow participó, hace algunos días, del Global Clean Enegy Action 2022, una de las conferencias internacionales más importantes del mundo en materia de energías renovables. Allí pudo compartir con sus pares de Norteamérica y Europa. Esta última región, marcada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y los alcances en energía que ha tenido.

“La gran enseñanza que tenemos que aprender de la guerra en Ucrania es que uno no puede depender de una sola fuente. Es algo que ya nos había pasado como país. Hicimos una apuesta por la energía hidroeléctrica que se volvió compleja, a raíz del cambio climático. Después, volvimos a hacer una apuesta por la importación de gas argentino y de nuevo se transformó en una apuesta problemática. Debemos ser capaces de generar una matriz energética mucho más diversificada, que no se oriente a una sola producción y que no tenga un sesgo tecnológico específico. Nuestro presupuesto está pensando en esa dirección: desde una perspectiva de relativa neutralidad tecnológica que busca fomentar distintos enfoques, mecanismos que permitan que energías renovables basadas en el sol y en el viento, que se producen durante el día, seamos capaces de transformarla en energías que alimenten al sistema durante la noche”, resumió.

Así las cosas, el litio asoma como una alternativa que, según detalló el secretario de Estado, está considerado en la partida presupuestaria.

Pero por mucho que sea una materia prima explotable en el país, el aumento del parque automotriz pareciera contravenir las políticas públicas que apuntan al cuidado del medio ambiente. El desafío, uno nuevo que aparece desde allí, apunta a la promoción de la electromovilidad.

“Todo lo bueno que hemos hecho en términos de hacer más verde nuestra matriz energética no se ha traducido en una reducción neta de emisiones; lo único que hemos conseguido en los últimos cinco años, que muestran el éxito de décadas que ha tenido Chile en materia de energías renovables, ha sido compensado por el aumento del parque automotriz. El gran desafío está en electrificar y reducir la movilidad de las personas. Desde esa perspectiva, hoy, en el Senado, me toca la segunda sesión de una ley de almacenamiento y electromovilidad que buscar establecer algunos incentivos para la adquisición de autos eléctricos, en particular la exención del permiso de circulación. Pero además estamos trabajando en políticas públicas específicas: ‘Mi Taxi Eléctrico’, es una de las políticas que estamos impulsando. Estamos trabajando con cerca de 180 Pymes para ampliar el número de taxis eléctricos disponibles. Nos enfocamos en esto porque son los desafíos hoy: el costo fijo es muy caro y el costo marginal, bajo. En aquellas industrias y mercados donde se utilizan muchos kilómetros, lo que hacemos es ayudar con el costo fijo. Por eso estamos enfocados hoy en taxis y en PYMES de reparto, sin perjuicio que, cuando consigamos aprobar esta ley sobre almacenamiento y electromovilidad, podamos ofrecerle a la ciudadanía incentivos para el uso de electromovilidad, porque es el desafío que tenemos como país”, cerró.