Caso Felipe Berríos: Brigada de Delitos Sexuales de la PDI allana oficinas de la Compañía de Jesús

Durante esta jornada, personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones concurrió hasta las oficinas centrales de la Compañía de Jesús, donde allanaron el recinto en el marco de la investigación contra el suspendido sacerdote jesuita Felipe Berríos.

Según consigna La Tercera, los detectives concurrieron al recinto ubicado en pleno centro de Santiago con orden judicial en mano, donde además se incautó la investigación canónica realizada previamente por la abogada María Elena Santibáñez.

A fines de mayo, Felipe Berríos se autodenunció ante el Ministerio Público con el objetivo de que se investigue una denuncia en su contra por un supuesto abuso sexual. La abogada Santibáñez indicó en la oportunidad que esta acción “no afecta al proceso canónico”.

Posteriormente, a mediados de agosto, se entregaron los resultados de la Investigación Previa Canónica, encomendada por los propios jesuitas, en la cual se confirmó la verosimilitud de “actos de significación sexual de distinta relevancia”.

“Tras una acuciosa investigación, que contó con la declaración de más de 40 testigos, la Instructora ha determinado la verosimilitud de actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes”, señala la investigación.

Luego de esto, Berríos manifestó que “nunca me he aprovechado de mi condición de sacerdote (…) tengo derechos y uno de ellos es demostrar que no he cometido los actos de los que se me acusa”.