Francisco Muñoz, “Pancho Malo”, denunció haber sido golpeado: “Aparecieron los matones, pero a mí no me intimidan”

El líder del grupo “Team Patriota” Francisco Muñoz, más conocido como “Pancho Malo”, denunció haber sido golpeado por una persona en plena vía pública.

Según informó mediante sus redes sociales, Muñoz se encontraba grabando un video fuera del exCongreso Nacional cuando una persona se acercó y lo agredió con un golpe de puño.

“Acabo de ser agredido por la espalda por un sujeto que me atacó mientras hacía un video“, señaló “Pancho Malo” mediante sus redes sociales.

“Aparecieron los matones, pero a mí no me intimidan, ahora voy a constatar lesiones. Es el precio que pagamos por enfrentar a la casta política”, agregó.

Acabo de ser agredido por la ESPALDA por un sujeto que me atacó mientras hacía un video.

Aparecieron los matones pero a mi no me intimidan, ahora voy a constatar lesiones. Es el precio que pagamos por enfrentar a la casta política. @latercera @PublimetroChile @MuchoGustoMEGA

— Francisco Muñoz 🎙 (@FcoMunoz_TP) September 30, 2022