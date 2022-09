Ministra Camila Vallejo por pifias al Presidente Boric: “Le faltaron el respeto a la Parada Militar”

Como es habitual cada 19 de septiembre, se llevó a cabo en el Parque O’Higgins la tradicional Parada Militar. La primera en dos años de primera y también la primera que es encabezada por el Presidente Gabriel Boric. Una instancia en la que el Mandatario se llevó insultos y pifias por parte de un grupo pequeño de asistentes.

“Para mí no ha sido difícil (lidiar con las manifestaciones). Me parece que las expresiones de opinión son legítimas siempre, yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida. Por lo tanto, no tengo problemas con que, quienes no están de acuerdo con nosotros, expresen su opinión“, señaló al respecto el Mandatario.

“Les pido nomás que no le falten el respeto a las instituciones de la patria: el Ejército, las Fuerzas Armadas, Carabineros y a todos quienes han realizado una impecable Parada Militar que creo que ha estado a la altura de la historia de Chile y que debiera enorgullecernos a todos. Por mi parte, ningún problema: feliz y orgulloso de lo que estamos haciendo”, añadió después Boric.

Camila Vallejo se refirió a las pifias e insultos

Las manifestaciones contra el Presidente Boric previamente habían sido convocadas por el autodenominado “Team Patriota”, un grupo que es liderado por Francisco “Pancho Malo” Muñoz (exlíder de la Garra Blanca y con antecedentes por homicidio). Sobre estas, se refirió también la vocera de gobierno, Camila Vallejo.

“Son lamentables estas manifestaciones de un grupo reducido de personas de ultraderecha que se convocaron efectivamente para generar una protesta en contra del Presidente, pero que terminaron faltándole el respeto a todas nuestras instituciones, gritando improperios y groserías incluso en el izamiento de la bandera, en los propios desfiles de las instituciones. Le faltaron el respeto a la Parada Militar en su conjunto durante toda la ceremonia“, declaró la ministra del Segegob.

Enseguida, la exdiputada recalcó sus críticas al grupo que pifió y profirió insultos contra el mandatario del país. “Esos grupos que se mueven por el odio son minoritario. La gran mayoría de la gente vino a presenciar de manera pacífica la Parada Militar. Y eso es lo importante y que hay que destacar porque es parte de nuestra democracia”, afirmó.

Luego, la ministra Vallejo, acerca del tradicional desfile, agregó: “Son instituciones que son importantes en la defensa de la patria y para la democracia, para eso vamos a estar acá siempre acompañándolos“.

Espera que cierto sector de la oposición condene estos hechos

Finalmente, hizo un llamado a que cierta parte de la oposición condenara estos hechos. “Sobre todo el sector que representa, el mundo de los patriotas, republicanos, gente que está organizada y que se convocó específicamente al frente para gritar durante toda la ceremonia“, aseguró la vocera de gobierno.

Más adelante, la ministra del Segegob insistió. “Nosotros esperamos la condena de las fuerzas políticas de ese sector. Porque así como siempre hacen un llamado a la no violencia, hoy día tuvimos una presencia altamente violenta de estos manifestantes de ultraderecha“, sostuvo.

Finalmente, Camila Vallejo reiteró que espera que aquella parte que mencionó de la oposición, condene las pifias e insultos contra el Presidente. “Esperaríamos que su sector político lo condene, porque esto no solamente es una falta de respeto a la institución presidencial, sino también a nuestras instituciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad”, cerró.