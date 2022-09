“Fue una ingenuidad”: ministra Tohá afirma que la visita de Izkia Siches a Temucuicui “no estuvo bien planificada”

Este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la fallida visita de la exsecretaria de Estado, Izkia Siches a Temucuicui en la Región de La Araucanía y afirmó que “no estuvo bien planificada”.

En conversación con Mucho Gusto de Mega, la jefa de gabinete se refirió a la situación de seguridad en la macrozona sur y al ser consultada si en el sector existe terrorismo señaló: “Lo que nosotros hemos comprobado como Gobierno, es que el perfil de delitos que tenemos en La Araucanía, la ley antiterrorista ha sido ineficaz para tratarlos, cuando se la ha invocado hemos tenido menos resultados que con el delito común”.

“La legislación tiene que ponerse a tono para ser efectiva, para funcionar y la manera en la que se está abarcado el crimen organizado viene dentro del perfil de delitos que quiere tomar lo que estamos viendo en el sur. O sea, herramientas que nos sean útiles para agarrar a esas bandas, para tener información de su funcionamiento, para lograr condenas”, agregó la titular del Interior.

Una revisión al estado de excepción

En esa línea, la ministra Tohá se refirió a la vigencia del estado de excepción en la macrozona sur, que el pasado martes fue renovado por séptima vez en el Congreso y afirmó que esta medida “ha servido para contener, pero sabemos que se requieren mucho más herramientas para resolver (el problema)”.

“Tenemos los datos para pensar que va a seguir pasando que el mantener el estado de emergencia ha dado espacio y ha generado a las policías concentrarse en las labores investigativas, porque los temas de control y vigilancia han estado reforzados por las Fuerzas Armadas y eso ha significado que se ha avanzado en las investigaciones”, complementó.

“Con eso, se logra, como se logró la formalización de la cúpula de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y el objetivo sería que eso mismo pasara con la cúpula de otros grupos que están operando”, añadió.

Bajo ese contexto, la ministra del Interior detalló que hasta la fecha se han reconocido el perfil de entre cuatro a cinco organizaciones que actúan en la macrozona sur.

Una fallida visita a Temucuicui

Consultada si visitará la zona, Carolina Tohá expresó un tajante “absolutamente”, pero no precisó la fecha, ya que “no se anuncian muchas de esas vistas” por temas de prevención.

En ese sentido, la nueva ministra del Interior comentó la fallida visita de Izkia Siches a Temucuicui, de la cual tuvo que salir escoltada debido a peligros en el camino y afirmó que se pecó de “ingenuidad”.

“Eso fue producto de que se pensó que por el hecho de venir con un nuevo mandato y de reiniciar las conversaciones iba a ver una disposición distinta al frente. Quedó demostrado ese día que no. No puede ser que la autoridad visite el territorio nacional y fuera repelida. Eso no estuvo bien planificado. Fue una ingenuidad”, señaló la jefa de gabinete.

Pero ojo, puesto que Tohá aclaró que “visitar una comunidad nunca es un error, en Chile el Estado tiene que poder estar presente en todo el territorio y en el país no hay territorios liberados, que estén fuera del imperio de la ley, pero cuando uno va a un lugar que tiene características complejas, conflictos, hay grupo radicales, hay que hacer una preparación”.

“La señal era correcta, era decir el Estado está presente, llega a las comunidades, pero como no se hizo la preparación del caso, el resultado fue adverso”, cerró la ministra del Interior.