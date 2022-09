A raíz de los últimos casos de encerronas fatales que dejaron tres personas fallecidas durante el pasado fin de semana, este martes País ADN conversó con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien afirmó que estos hechos son parte del “crimen organizado”.

“La primera preocupación de la ciudadanía hoy es la seguridad y eso lo transforma en nuestra primera preocupación”, inició diciendo la autoridad de Gobierno, quien afirmó que lo ocurrido en el fin de semana “son hechos que vienen creciendo en el país hace algunos años. Porque como país es importante entender que no son fenómenos que aparecen de la noche a la mañana”.

“Por ende, las soluciones simples tampoco van a exterminarlos de la noche a la mañana. El delito violento de encerronas es el 25% de todo el robo de vehículos, que es una fracción significativa, por lo que hemos puesto a disposición el trabajado de nuestra fuerza de tarea público-privada y un reforzamiento policial bastante importante”, agregó.

Delitos más violentos

En esa línea, al ser consultado sobre la percepción de la gente, el subsecretario Vergara dijo: “Independiente si hay más violencia o no, que las personas sientan miedo y se sientan inseguras es un grave problema”.

“Efectivamente, no hay una sensación que sean más violentos, sino que los mecanismos para cometer estos delitos son más violentos, hay mayor presencia de armas que se viene incrementado significativamente desde el estallido social a la fecha”, complementó.

Por lo anterior, es que desde el Gobierno han puesto “el foco en que esto es crimen organizado. Cuando hay una organización para cometer un delito, pero por sobre todo, cuando dependen de un mercado secundario que es el que estamos atacando con fiscalización a talleres y desarmadurías, hay una red que va mucho más allá del delito mismo”.

“Ha sido un error quienes han pensado que este tipo de delitos solo se soluciona con las “leyes-anti” o aumentado las penas. Si no que de una vez por todas hay que entrar a lo más complejo, que es perseguir las redes criminales”, añadió la autoridad de Gobierno.

A esto, se suma una vigilancia a los movimientos financieros y recursos de los integrantes de las bandas criminales, lo “que ha demostrado no solamente en Chile, sino que a nivel internacional, ser una herramienta más efectiva que la persecución misma”.

Coordinación público-privada

Pero ojo, ya que si bien el subsecretario Vergara asumió que “la responsabilidad de la seguridad recae sobre el Gobierno”, este señaló que “la solución no puede pasar solo por lo público (…) La coordinación público-privada está dando resultado, en las encerronas violentas, hemos incrementado la inversión de las autopistas y la presencia policial”.

Bajo ese contexto, la autoridad apuntó que el “aumento de penas objetivamente no es una solución. Pensar que todo lo vamos a solucionar copando con policías no es una solución y no funciona. A lo mejor visualmente puede ser un conforte para una persona que el carabinero no esté con una pistola y este con una sub ametralladora, pero lo que nos importa es que sean efectivos en las prácticas”.

“No hay que caer en el facilísimo y el populismo que esto solo se soluciona con cárcel o con aumento de penas”, sumó.

Finalmente, respecto a la reforma de Carabineros de la cual Vergara es secretario ejecutivo, la autoridad sostuvo: “Estamos avanzando (…) estamos ejecutando la primera etapa de redistribución de policías para que estén donde más se necesitan”.

Respecto a las armas, el subsecretario afirmó que se están “incrementado las incautaciones y la destrucción de armas”, además, “las empresas que importan armas a Chile van a tener los mismos estándares que empresa de alta sensibilidad: transparencia financiera y mayor fiscalización”.