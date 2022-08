Vallejo descarta querella por Ley de Seguridad del Estado tras “performance” de “Las Indetectables” en Valparaíso

La tarde de este lunes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó presentar una querella por Ley de Seguridad del Estado tras la “performance” del grupo musical travesti “Las Indetectables” en un acto de “Apruebo Transformar” en Valparaíso.

Recordemos que una condena transversal generó la noche del pasado sábado, el acto del grupo porteño, que se autodefine como “compiladoras de un patrimonio travesti”, el cual incluyó una actuación en que una de las integrantes se metía parte de una bandera chilena en sus partes íntimas.

Leer también Organización de “Apruebo Transformar” tras acto de grupo “Las Indetectables” en Valparaíso: “Estamos en total desacuerdo” Subsecretaría de la Niñez denuncia ante Fiscalía “performance” del grupo “Las Indetectables” en Valparaíso

¿Qué dijo la ministra?

Al respecto, desde La Moneda, la ministra Vallejo expuso: “Como Gobierno hemos tomado acciones. No solamente nos hemos pronunciado en establecer la gravedad de los hechos y la condena, sino que hemos tomado acciones, y nos hemos querellado tanto en lo sucedido en Valparaíso, como también en lo sucedido ayer en Santiago (en referencia al atropello de una carreta a un grupo de ciclistas)”.

En esa línea, la portavoz del Ejecutivo señaló que “el Gobierno está actuando y se ha querellado bajo lo que establece el Código Penal, para poder garantizar que no haya impunidad respecto a los hechos sucedidos”.

De ese modo, la ministra Vallejo se refirió a las voces de la oposición, quienes llaman al Gobierno a presentar una querella por Ley de Seguridad del Estado: “Si a la oposición le parece, está bien, es legítimo, pero nuestro Gobierno está estableciendo acciones y no solamente declaraciones, porque los hechos son graves”.

“La ministra del Interior ya respondió en la mañana y reitero, nosotros ya tomamos acciones y esas son las que vamos a sostener. (…) cuando uno invoca la ley de seguridad tiene que ver con hechos que afecten gravemente la seguridad de la nación, para el resto tenemos el Código Penal que establece delito por atentado contra la moral, las buenas costumbres y ofensas al pudor”, complementó la secretaria de Estado.

Un llamado a condenar la violencia de manera transversal

En tanto, respecto al atropello registrado por una carretera a un grupo de ciclistas que participaban en una convocatoria por el Apruebo en la Alameda, la ministra Camila Vallejo llamó a hacer un rechazo transversal a estos hechos.

“Como Gobierno esperamos no solamente de la oposición o quizás en particular de la oposición, las condenas transversales a los hechos de violencia y no solo a lo sucedido en Valparaíso, sino que también lo sucedió ayer, en vez de buscar justificaciones”, señaló la secretaria de Estado.

“En ese sentido, creemos que más allá de justificar por parte de la oposición los hechos sucedidos ayer, tiene que haber una condena y una crítica transversal a aquellos”, cerró la ministra vocera de Gobierno.