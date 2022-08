Pasado el mediodía de este sábado, el abogado de Héctor Llaitul, Rodrigo Román, realizó un punto de prensa fuera de la cárcel El Manzano 2, donde se encuentra recluido el líder de la CAM.

El defensor tuvo duras palabras para la policía, el ministerio Público y el Gobierno calificando la detención como “una operación política”.

“Esto viene a ser como un Huracán dos”, señaló Román, en referencia al caso que también involucró a Llaitul, donde se comprobó que se falsificaron pruebas para inculpar a varios comuneros.

“Se le persigue por delitos ideológicos”, aseguró el abogado, señalando el carácter político de la detención, “la que comenzó por una demanda del gobierno de Piñera y siguió con la ampliación hecha por Boric”.

Denuncia de filtraciones

Román explicó que las declaraciones realizadas por Llaitul, donde admite que la Coordinadora Arauco Malleco participa del robo de madera para financiar una resistencia armada, le corresponden en su rol de Werken, que es lo que le corresponde hacer como vocero del movimiento.

“No es un rol de jefatura o liderazgo en términos jerárquicos, como nos pretende hacer creer la policía y la fiscalía”, señaló el defensor de Llaitul, sobre el papel que tiene el detenido en la organización.

Finalmente, Román criticó a la fiscalía por filtrar antecedentes “que no están en la carpeta investigativa y al que no ha sido puesta a disposición de la defensa”, haciendo referencia a la conversación entre una asesora de la ex ministra Jeanette Vega y Llaitul, lo que catalogó como “temas colaterales”.

“Lo que hay que denunciar es que la Fiscalía de Chile o la policía ha filtrado información, lo que muy posiblemente los hace acreedores de sanciones penales y administrativas, porque eso es constitutivo de delito en Chile”, denuncia el abogado, y agrega que esto corresponde a “un juicio paralelo”.