Casas de apuestas online apoyan proyecto de regularización: “Esta no es una actividad prohibida”

Este miércoles, en ADN Hoy, el abogado representante de las casas de apuestas online, Carlos Baeza, se refirió al escenario que enfrentan estas compañías en medio de la discusión en donde se cuestiona la participación de aquellas empresas con el fútbol chileno.

En torno a las dudas que hay sobre la legalidad de las casas de apuestas, Baeza señaló que “hay muchas cosas imprecisas que se han dicho. El mercado del azar está regulado, pero las plataformas de apuestas no están incluidas en esa regulación, ya que son compañías que tienen sus domicilios de residencia fuera de Chile”.

“Esta no es una actividad prohibida y se puede desarrollar porque son empresas extranjeras que ofrecen sus servicios en Chile. Es una industria nueva y hay muchas dudas, esas cosas se irán aclarando paulatinamente”, indicó.

En cuanto a la criticada relación entre las casas de apuestas y los clubes chilenos, el abogado aseguró “estas plataformas auspician a los equipos porque hay una razón concreta detrás. El interés es promocionar la actividad, hay un vínculo de publicidad”.

“Respecto a las plataformas, no hay ningún conflicto de interés, el único interés es dar a conocer su actividad, mostrar su marca y servicios. Para eso, los equipos son una excelente herramienta por la difusión y extensión que tienen”, justificó el representante legal de Betano, Coolbet, Betsson y Latamwin.

Problema con impuestos y apoyo al proyecto de ley

Respecto al asunto de que las casas de apuestas online no pagan impuestos, Claudio Baeza mencionó que “estas compañías tienen residencia fuera de Chile, por ende, pagan IVA digital, que es una norma que se incorporó en la legitimación chilena en 2020, es perfectamente lícito”.

Además, el abogado aseguró que las plataformas de apuestas tiene interés y motivación en que avance el proyecto de ley de regulación que hoy está en el Congreso Nacional. “El proyecto de regulación estable normas que obligan a estas empresas a establecerse en Chile para que paguen el IVA y renta, estamos de acuerdo con eso, el proyecto es completo e incluye todos los aspectos”, afirmó.

Sin embargo, Baeza subrayó que “hay algunas situaciones puntuales que nosotros esperamos hacer ver respecto a las normas de tributación del proyecto. Esperamos hacer ajustes que irán en camino de mejorar la normativa, pero mis representados Betano, Coolbet, Betsson y Latamwin son compañías pro-regulación, el interés que tenemos es sacar adelante ese proyecto”.

Por último, el abogado recalcó el proyecto de regulación permitirá diferenciar a las casas de apuestas que no perjudican a los clientes. “Este proyecto de regulación debe avanzar para darle a los consumidores la posibilidad de poder determinar cuándo una plataforma de apuestas es confiable y cuándo no. Hoy, esa regulación no existe, la gente confía en la imagen internacional de la plataforma y el servicio al cliente que ofrecen”, complementó.