Durante la jornada de este lunes la Conferencia Episcopal de Chile dio a conocer los resultados del estudio “Dinámicas relacionales del abuso sexual en contexto eclesial en Chile: conocer para prevenir”, un sondeo que apunta a comprender los vínculos entre los casos de abusos sexuales en las mencionadas circunstancias, además de conocer las dinámicas en determinados lugares.

El estudio implicó el análisis de información jurídica de 461 víctimas y sobrevivientes, además de 168 agresores.

Algunas de las conclusiones a las que se llegó fue, por ejemplo, que existe una normalización de lo ocurrido por parte del agresor, así como también por parte de la comunidad, lo que dificulta la solicitud de ayuda. Además, otro factor común es la mención a la pornografía en aquellas situaciones en las que los laicos dan a conocer los hechos.

Y si bien “no se identificaron atributos personales de las víctimas que las caracterizaran con una alta frecuencia. Esto podría indicar que en niños y jóvenes no existe un perfil particular de riesgo para sufrir este tipo de vulneraciones. Es decir, pareciera difícil atribuir el riesgo a ciertas características de personalidad de la víctima”, según se lee en el documento, sí existen “ciertas características de vulnerabilidad en el contexto de las víctimas entrevistadas, tales como por ejemplo, la vulnerabilidad económica de la familia o dificultades relacionales (ej. relación distancia del joven los padres, pérdida de un familiar o dificultades matrimoniales)”.

Así, el “aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima” resulta en una suerte de “paradoja”, “ya que la iglesia debe estar cerca y ayudar a los vulnerables, pero en la dinámica abusiva hay un aprovechamiento del sacerdote o religioso de dicha vulnerabilidad”.

Los abusos, en gran medida, ocurrieron en espacios de la iglesia, y en particular en el espacio simbólico de la confesión. Así, se “alude al uso de espacios físicos y simbólicos sagrados para cometer los abusos”.

Sobre los espacios confesionales, la situación entrega como “elemento distintivo” que el “sacerdote permite acceder a información íntima de la víctima (ej. a través de la confesión, guía espiritual), en un contexto privado. Esto último elemento, es decir estrategias de victimización vinculadas a aspectos religiosos, pareciera ser característico y único del abuso sexual en contexto eclesial”.

Esta práctica es categorizada como “falso misticismo“, donde se distorsiona la autoridad clerical para cometer los abusos.

Finalmente parte de los consejos entregados por la Conferencia Episcopal es promover la discusión en torno al rol del sacerdote y de los religiosos, considerando los límites; cuestionar la normalización de las relaciones exclusivas en el ámbito pastoral y humanizar la percepción de clérigos y religiosos.

Puedes revisar el informe íntegro a continuación.